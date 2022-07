La Legalità dei Casino Online: il gambling legale in Italia

In Italia il gioco d’azzardo è una certezza, una delle industrie più fortunate e di successo che esistano ad oggi. Ma quante cose sono cambiate all’interno del gambling online negli ultimi anni!

Gran parte di questo successo è legato alle piattaforme di gioco online, che permettono di poter giocare e scommettere usando un computer o uno smartphone. Senza quindi il bisogno di doversi spostare e recarsi presso la struttura fisica più vicina. Un casinò digitale ha il merito di offrire in una sola piattaforma una lunga lista di giochi: pensiamo alle centinaia di slot online, ma anche ai tavoli delle diverse versioni di poker, roulette, dadi e molto altro ancora. E l’offerta virtuale è sempre in continuo aggiornamento. Ma come si gestisce un impero di successo, tenendo alla larga truffe e rischiose frodi?

Ovviamente attuando un controllo serrato su ogni attività svolta, così da proteggere a 360 gradi i giocatori.

La legalità del gambling nel Bel Paese

C’è sempre stato un velo di mistero rispetto al gioco d’azzardo: l’immagine che spesso viene ad esso associata è di qualcosa di sbagliato e non legale. In realtà però la situazione italiana è ben diversa. Possiamo dire con totale fermezza che giocare in Italia è legale e che è possibile farlo utilizzando piattaforme che hanno ottenuto una licenza ADM.

Ogni Paese ha le sue leggi da rispettare, il suo organo di controllo che si assicura che vengano applicate e rispettate le regole. Nel caso specifico dell’ADM, soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di aggiornamenti che sono utili per migliorare il livello di sicurezza dell’intero settore.

Il ruolo svolto dall’ADM

Abbiamo parlato dell’ADM, un operatore che si occupa in generale del gioco d’azzardo e di lotterie, ma in modo specifico di casinò online e gioco a distanza. Devi sapere che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (oggi appunto ADM ed ex AAMS) lavora in modo attento su più livelli:

Prima di tutto si occupa di creare le regole del settore;

In secondo luogo si impegna a farle rispettare effettuando sempre una serie di controllo che possono anche portare alla rimozione di licenze attribuite agli operatori;

Infine lavora sulla diffusione del Gioco Responsabile, che è ideale per aiutare i giocatori a essere sempre lucidi e attenti nelle proprie sessioni di gioco, così da evitare la dipendenza da gambling.

È doveroso ricordare che oltre all’ADM, tra le più famose autorità che ci sono nel mondo troviamo quella di Malta, UK e Gibilterra.

Quindi tutti i casinò italiani online sono sicuri?

Assolutamente no! Non commettere l’errore di credere a tutto ciò che trovi online! Il web è una risorsa ampia, infinita di informazioni e tentazioni, spesso anche pericolose.

Prima di procedere a colpo sicuro e registrarti su una piattaforma devi verificare il casinò online che scegli che sia dotato di licenza e magari di certificazioni aggiuntive che attestano l’affidabilità. Le severe regole italiane sono in realtà una mossa di totale sicurezza che vincola gli operatori e permette ai giocatori di vivere un’esperienza che sia trasparente e priva di rischi. Tutto ciò che bisogna fare è solo gestire il proprio denaro, i depositi e giocare in modo attento per divertirsi.

Conclusione: il futuro dei casinò online in Italia?

Siamo stato il primo Paese europeo a regolamentare e autorizzare i casinò online, possiamo dire che gran parte delle legislazioni estere ci guardano attentamente. Le piattaforme digitali sono importanti per offrire intrattenimento da casa, senza dover uscire o spostarsi per raggiungere una sala gioco. Ma per continuare a sfruttare tale vantaggio è anche bene continuare a guardare verso il futuro e verso le nuove tecnologie.

Ci si aspetta quindi che i software di gioco possano ancora migliorare, introducendo sempre nuove funzionalità speciali e giochi sempre più coinvolgenti. E le previsioni sembrano già portare bene: secondo alcuni report americani pare che il gioco d’azzardo in Italia possa arrivare entro il 2023 a una quota di 92,9 miliardi di entrate.