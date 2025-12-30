Manovra, sì definitivo tra le proteste. Tutte le misure su fisco, sanità, pensioni e imprese

La Legge di bilancio 2026 è diventata definitivamente legge poco prima delle 13 di martedì 30 dicembre, con il voto finale della Camera dei deputati. L’Aula ha approvato il testo – identico a quello licenziato dal Senato – con 216 voti favorevoli e 126 contrari, chiudendo una corsa contro il tempo segnata da tensioni politiche, dibattito ridotto al minimo e una lunga maratona notturna.

Durante la votazione, i deputati del Partito democratico hanno esposto cartelli con la scritta «Disastro Meloni», gesto immediatamente stoppato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha richiamato l’opposizione al rispetto delle regole d’Aula. Il via libera è arrivato al termine di un iter accelerato: il provvedimento aveva già incassato il sì del Senato prima di Natale e la fiducia a Montecitorio nella serata di lunedì.

Nelle stesse ore, da Bruxelles, è arrivato un segnale positivo sul fronte europeo: la Commissione UE ha autorizzato il pagamento dell’ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, rafforzando il quadro finanziario in cui si colloca la manovra.

Le reazioni del governo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato l’approvazione con un messaggio sui social, definendo la manovra «seria e responsabile», costruita in un contesto economico complesso e orientata a concentrare risorse limitate su alcune priorità: famiglie, lavoro, imprese e sanità. La premier ha rivendicato la scelta di rendere strutturali misure già avviate e di rafforzare quelle con un impatto diretto sulla vita quotidiana, parlando di un passo avanti verso maggiore stabilità e competitività del Paese.

Sulla stessa linea il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato le ricadute positive per il settore primario, mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha ringraziato i deputati della maggioranza per il lavoro svolto durante la notte, rivendicando una legge di bilancio che riduce la pressione fiscale e porta il Fondo sanitario nazionale al livello più alto mai raggiunto.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato di un rafforzamento strutturale del Servizio sanitario nazionale, mentre Roberto Calderoli ha messo l’accento sulla fase successiva all’approvazione: la vera sfida, ha detto, sarà spendere le risorse in modo efficace e responsabile a partire dal 1° gennaio.

Giorgetti: Il punto centrale è il lavoro

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle critiche sull’assenza di un vero dibattito parlamentare, ha ammesso che la sessione di bilancio si è progressivamente accorciata negli anni, passando da tre mesi a poco più di due, definendo questa evoluzione un limite del sistema.

Sulle pensioni, Giorgetti ha respinto le accuse di un allungamento generalizzato dell’età pensionabile, sostenendo che l’intervento del governo ha anzi attenuato un aumento automatico più consistente. Ma, soprattutto, ha rivendicato come cuore della manovra la detassazione degli aumenti contrattuali, definendola una misura concreta per far crescere i salari netti dei lavoratori dipendenti. «Dire che è una manovra per ricchi è falso», ha ribadito, sostenendo che l’impianto punta sui redditi medio-bassi.

Il voto dopo la notte in Aula

Dopo il voto di fiducia e una seduta notturna conclusa all’alba con l’esame degli ordini del giorno, la discussione è ripresa in tarda mattinata. I gruppi di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno confermato il sostegno al governo, lodando la tenuta dei conti pubblici e l’impianto complessivo della manovra.

Per la Lega, Riccardo Molinari ha parlato di un percorso virtuoso che consentirebbe all’Italia di uscire in anticipo dalla procedura d’infrazione europea. Paolo Barelli, capogruppo di FI, ha definito la legge di bilancio un tassello di una strategia economica che tiene insieme risanamento e riforme. Più duro il tono di Paolo Trancassini (FdI), che ha accusato le opposizioni di incoerenza e di mancanza di una visione complessiva del Paese.

Le critiche delle opposizioni

Di segno opposto le valutazioni delle opposizioni, che parlano di una manovra di austerità. Nicola Fratoianni (Avs) ha attaccato duramente le misure previdenziali, definendole un pasticcio che peggiora la riforma Fornero. Elena Bonetti (Azione) ha denunciato l’assenza di politiche per i giovani, mentre il Movimento 5 Stelle, con Daniela Torto, ha parlato di prepotenza politica e ha difeso il Superbonus come unica vera leva di crescita degli ultimi anni.

La critica più articolata è arrivata dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che ha accusato il governo di non affrontare le emergenze reali del Paese: dal caro-bollette al costo della vita, dall’accesso alle cure alla mancanza di una politica industriale. Secondo Schlein, la manovra favorisce i redditi più alti, riduce la protezione sociale e aumenta la spesa militare, mentre sanità, scuola, ricerca e casa restano sottofinanziate. «Dopo tre anni di governo – ha detto – non è più credibile scaricare le responsabilità su chi c’era prima».

Nel finale di seduta, dopo il voto, l’Aula ha osservato un momento di ricordo per Fernanda Contri, prima donna giudice della Corte costituzionale, commemorata dalla deputata Valentina Ghio a nome di Pd e Italia Viva.

Cosa prevede la manovra 2026: tutte le misure

La Legge di bilancio 2026 muove risorse per circa 22 miliardi di euro e interviene su fisco, sanità, pensioni, casa, lavoro e imprese, con un impianto che il governo definisce di sostegno ai redditi medio-bassi e che le opposizioni giudicano restrittivo.

Fisco e lavoro

Il provvedimento introduce il taglio dell’Irpef sul secondo scaglione: l’aliquota scende dal 35 al 33% per i redditi fino a 50 mila euro, con un beneficio massimo stimato in 440 euro annui per circa 13,6 milioni di contribuenti.

Gli aumenti contrattuali vengono tassati con una flat tax al 5% per i redditi fino a 33 mila euro, mentre i premi di produttività scendono all’1%.

Torna una nuova rottamazione delle cartelle (la cosiddetta quinquies): potranno essere regolarizzati i debiti dal 2000 al 2023 in 54 rate bimestrali distribuite su nove anni, con interessi ridotti al 3%. Modificata anche la norma sui pagamenti della Pa ai professionisti con debiti fiscali.

Sul fronte delle entrate, raddoppia la Tobin tax sulle transazioni finanziarie, sale a 2 euro l’imposta sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra UE e parte un aumento graduale delle accise sul tabacco fino al 2028. La soglia esentasse dei buoni pasto sale da 8 a 10 euro.

Sanità

Il Fondo sanitario nazionale aumenta di 2,4 miliardi nel 2026, portando la dotazione complessiva a 143,1 miliardi. Le risorse serviranno anche a nuove assunzioni: circa mille medici dirigenti e oltre seimila operatori sanitari, in prevalenza infermieri.

Previsti incrementi salariali per il personale sanitario e socio-sanitario per 280 milioni annui dal 2026.

Ridotto invece il Fondo per i farmaci innovativi, che perde 140 milioni, mentre cresce il tetto della spesa farmaceutica. Rafforzati i fondi per la prevenzione e introdotti controlli più stringenti sulle Regioni che non garantiscono i livelli essenziali di assistenza.

Pensioni

La manovra interviene sulla previdenza con un impianto restrittivo. Dal 2026 non sarà più possibile anticipare la pensione di vecchiaia cumulando pensione pubblica e previdenza complementare.

L’età pensionabile aumenterà di un mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Non viene prorogata Opzione donna. Gli assegni minimi crescono di circa 20 euro al mese, ma vengono ridotte le risorse per lavoratori precoci e usuranti.

Casa e welfare

Resta nel 2026 il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa, mentre per gli altri immobili scende al 36%. La cedolare secca sugli affitti brevi resta al 21% per il primo immobile, sale al 26% per il secondo e dal terzo scatta l’attività d’impresa.

La prima casa viene esclusa dal calcolo Isee entro specifici limiti di valore. Rifinanziata la carta “Dedicata a te” per la spesa alimentare e istituiti fondi per genitori separati e caregiver familiari.

Imprese

Per il sistema produttivo arrivano 3,5 miliardi a sostegno del manifatturiero. Tornano gli iperammortamenti per investimenti in beni strumentali “made in UE” fino al 2028, mentre vengono cancellate le super-aliquote green.

Rifinanziati il credito d’imposta Transizione 5.0, la Zes unica per il Mezzogiorno, la Nuova Sabatini e i Contratti di sviluppo. Dal 2028 è prevista una ritenuta d’acconto sulle imprese.

Istruzione, banche, cultura e sicurezza

Arriva il bonus libri anche per le scuole superiori e un contributo fino a 1.500 euro per le famiglie che scelgono scuole paritarie, entro i limiti Isee.

Per banche e assicurazioni scatta un aumento dell’Irap di due punti percentuali, con contributi straordinari a carico del settore assicurativo.

Sul fronte cultura debutta dal 2027 il bonus Valore cultura per i maturandi. Tagli ai fondi per il cinema, aumento di quelli per l’editoria. Rafforzati gli stanziamenti per sicurezza, forze dell’ordine e grandi eventi, dalle Olimpiadi di Milano-Cortina all’America’s Cup di Napoli.