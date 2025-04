La leggenda del Chicago Blues rivive a Napoli: appuntamento con la True Blues Band al Bourbon Street

Una notte di autentico Chicago Blues nel cuore di Napoli! Domani, sabato 5 aprile 2025, alle 22:30, lo storico Bourbon Street (Via Bellini, 52) si trasformerà in un vero e proprio club blues grazie all’energia contagiosa della True Blues Band.

Nata nel lontano 1996 dall’incontro tra l’armonicista Max Furio e il bassista e cantante Stefano Piccirillo, la True Blues Band ha attraversato diverse formazioni, approdando oggi a un quartetto affiatato che comprende anche il talentuoso Antonio Alfano alla chitarra e la solida ritmica di Adriano Formati alla batteria.

Nel corso della serata, la band accompagnerà il pubblico in un appassionante viaggio attraverso la storia del Chicago Blues, riproponendo i classici immortali di leggende come Muddy Waters, l’inimitabile Little Walter, il ruggente Howlin’ Wolf e il virtuoso Buddy Guy.

Non mancheranno i brani trascinanti tratti dal loro CD live in studio “We Mean Blues” (pubblicato nel 2017), che cattura l’essenza grezza e potente della loro musica dal vivo, e alcune gustose anteprime inedite per i veri appassionati del genere.

La True Blues Band, con la sua passione viscerale per il blues e la sua impeccabile esecuzione, promette una serata indimenticabile, capace di far vibrare l’anima e scatenare il ritmo nel tempio del blues napoletano.

TRUE BLUES LIVE!

Sabato 5 aprile 2025 ore 22.30

Bourbon Street – Via Bellini, 52, Napoli

Per prenotare un tavolo: 338 8253756