La logistica, questa sconosciuta, difficile da utilizzare con le persone

Le acque agitate di quasi tutti i mari e i laghi, con l’aggiunta di quella dei fiumi, talvolta in piena, che confluiscono in essi, sono navigate ancora in modo prevalente dalle aziende che si occupano di logistica. Va precisato che quella stessa attività si occupa, fin dall’inizio, prevalentemente della movimentazione di beni e servizi in ogni fase del collocamento degli stessi. Il decollo di tale attività, iniziata nel secolo scorso e esplosa all’ inizio dell’attuale, ha per oggetto l’ottimizzazione dei costi e delle performances, tra cui la limitazione drastica delle avarie di quanto trasportato e del recupero di eventuali resi che possano risultare in una delle tappe toccate. La domanda si presenta spontanea e verte sul perché non si faccia un uso sistematico di tale “prodotto” da parte del Circo dei Capi di Stato e loro equivalenti, intensificatosi ancor piú negli ultimi anni. Oramai le “riunioni” estemporanee di quei condomini del mondo, alla stregua di quelli di una multiproprietà, portano in giro per il pianeta problemi irrisolti nelle baracconate precedenti. In esse, di consueto, è possibile che compaiano nell’ordine del giorno problematiche dell’ ultima ora, equiparabili alle “varie e eventuali” più consuete. Sarebbe interessante capire, oltre alle innovazioni tecnologiche, quali sono le ragioni che vedono quella troupe variegata impegnarsi per l’ autoaffermazione con lo spostarsi intercambiandosi, più che frequentemente. Aggiungendo al danno, gli scarsi quando non nulli risultati ottenuti nella” trasferta”, con relativa indennità, aggiunta a quella di “disagiata sede”, anche se non corrisposta materialmente al globe trotter che l’ha effettuata. Presumibilmente la risposta di chi coordina quell’happening sarà che quella posta, senz’ altro rilevante, è ben poca cosa rispetto al volume (enorme) di risorse occorrenti per la ricostruzione per ora dell’Ucraina con l’augurio che possa riprentarsi a breve un’analoga e benvenuta necessità per Israele e per la Palestina. Sarebbe interessante, a tal riguardo, far conoscere il pensiero del professor Luigi Einaudi in merito all’ esigenza finanziaria originata dai conflitti, peraltro ancora in corso. Il primo presidente della Repubblica Italiana, per dare un tocco di leggerezza alla questione, accennerebbe all’ episodio avvenuto al Quirinale nei primi anni ’50. Con precisione a quando, alla fine di una cena con alcuni giornalisti, chiese loro chi volesse dividere una pera con lui, ritenendola troppo grande solo per se stesso.

E avrebbe raccontato anche della sua meraviglia quando, da adolescente, mentre era in visita ai suoi nonni che vivevano e lavoravano i campi nelle Langhe, notò con grande stupore come quegli anziani avessero regolamentato lo smaltimento delle acque reflue perché finissero tutte in un punto ben definito. Da lì a disperderle nelle vigne per irrigarle, era quasi un gioco da ragazzi. È passato tanto tempo, qualcuno potrebbe pensare. La risposta sarebbe pronta: molto, ma non tanto da sminuire la validità di quelle considerazioni. Con la dovuta ammirazione per il Professore e i suoi antenati langaroli.