La Louisiana sceglie governatore dem

Washington, 17 nov. (Adnkronos) – E’ il democratico John Bel Edwards il nuovo governatore della Louisiana. Edwards ha battuto lo sfidante repubblicano Eddie Rispone, sostenuto dal presidente . Una grande vittoria per i dem in uno Stato dove nel 2016 Trump aveva vinto con circa 20 punti di vantaggio rispetto a Hillary Clinton, soprattutto perché ad essere stato sconfitto è un uomo d’affari, Rispone, strettamente alleato con il presidente Trump. Quella della Louisiana è la seconda vittoria democratica questo mese in uno stato ‘rosso’, dopo quella del Kentucky.