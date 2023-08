La Luiss Business School ottiene l’accreditamento internazionale AACSB

AACSB International (AACSB) comunica che la Luiss Business School ha ottenuto l’accreditamento aziendale. Fondata nel 1916, AACSB è l’organismo di accreditamento globale più longevo per le business school e la più grande rete di formazione aziendale che collega studenti, educatori e aziende in tutto il mondo. “L’accreditamento AACSB riconosce le istituzioni che hanno dimostrato di concentrarsi sull’eccellenza in tutte le aree, inclusi l’insegnamento, la ricerca, lo sviluppo del curriculum e l’apprendimento degli studenti – ha affermato Stephanie M. Bryant, vicepresidente esecutivo e chief accreditation officer di AACSB -. Ci congratuliamo con la Luiss Business School e il preside Raffaele Oriani per aver ottenuto l’accreditamento e applaudiamo l’intero team, inclusi l’amministrazione, la facoltà, il personale e gli studenti, per il ruolo svolto nell’ottenere questo rispettato onore”. “Oggi alla Luiss Business School – ha dichiarato il preside Raffaele Oriani – siamo orgogliosi di ricevere il prestigioso accreditamento aziendale AACSB e, con questo, guardiamo indietro allo straordinario percorso di apprendimento che ha trasformato la nostra scuola in un’istituzione più incisiva e socialmente responsabile”.”Dopo aver attraversato il processo di accreditamento – ha continuato Oriani -, comprendiamo che il nostro miglioramento continuo è stato favorito dalla guida dell’ente di accreditamento e dei suoi numerosi volontari! Entrando a far parte del gruppo di business school accreditate AACSB, rimaniamo fortemente impegnati a promuovere ulteriormente la formazione manageriale”.

“Sinonimo dei più elevati standard di qualità, l’accreditamento AACSB – si legge in una nota – ispira nuovi modi di pensare nell’ambito della formazione aziendale a livello globale. Di conseguenza, meno del 6% delle scuole del mondo che offrono corsi di laurea in economia detengono l’accreditamento aziendale AACSB. Attraverso la ratifica odierna, un totale di 1.004 istituzioni in 62 paesi e territori hanno ottenuto l’accreditamento AACSB nel mondo degli affari. Inoltre, 194 istituzioni mantengono l’accreditamento AACSB supplementare per i loro programmi di contabilità. L’accreditamento AACSB garantisce il miglioramento continuo e fornisce alle scuole l’obiettivo di portare a termine la loro missione, innovare e guidare l’impatto. Le scuole accreditate AACSB hanno superato con successo un rigoroso processo di revisione condotto dai loro colleghi nella comunità della formazione aziendale, assicurando che abbiano le risorse, le credenziali e l’impegno necessari per fornire agli studenti un’istruzione aziendale di prim’ordine e orientata al futuro”.

“L’impegno della Luiss Business School per ottenere l’accreditamento è un vero riflesso della loro dedizione, non solo per i loro studenti, la rete di alumni e la più ampia comunità imprenditoriale, ma per il settore dell’istruzione superiore nel suo insieme”, ha affermato ancora Bryant. “Gli studenti di oggi sono i business leader di domani e l’inserimento della Luiss Business School nel network delle business school accreditate AACSB avrà un impatto positivo duraturo per la loro istituzione, sia a livello locale che globale”. AACSB ha anche annunciato che altre quindici scuole hanno ottenuto l’accreditamento nel mondo degli affari.