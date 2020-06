La Luiss riapre, sedute di laurea e test di ingresso (anche a Napoli) il 29 e il 30 luglio. Ecco tutte le novità

Oltre la metà delle lezioni in presenza per gli studenti dei primi anni, orari differenziati e nuovi spazi da vivere, sette giorni su sette, dall’intera comunità studentesca. Sono queste alcune delle misure che saranno adottate dalla Luiss Guido Carli per la ripresa della didattica, a partire da settembre 2020. L’Ateneo, che dal giorno successivo alla chiusura delle sedi, nella fase di lockdown, non si è mai fermato – traslando l’intera attività didattica sul digitale e permettendo ad oltre 10mila studenti di frequentare lezioni, svolgere esami e sedute di laurea da remoto, grazie anche alla collaborazione con Cisco – ha presentato, oggi, il piano per la ripresa per l’anno accademico 2020-21 e ha annunciato il ritorno del test di ingresso in presenza per le aspiranti matricole ai corsi di laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico. Due le date della prova di ammissione: il 29 luglio in sei città d’Italia (Bari, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Roma, Reggio Calabria) e il 30 luglio solo a Roma. La riapertura della Luiss in estate comprende anche le sedute di laurea che, a partire dal prossimo mese, si svolgeranno dal vivo. Da settembre, sottolineano dalla Luiss, tornano in presenza circa il 70% delle lezioni per le matricole dei corsi di laurea triennali dei Dipartimenti di Economia e Finanza, Impresa e Management, Scienze Politiche e del corso a ciclo unico in Giurisprudenza. Per gli iscritti agli anni successivi al primo, le lezioni saranno svolte per quasi il 50% in sede. L’attività didattica continuerà, anche se solo in parte, ad essere svolta a distanza, favorendo l’interazione tra studente e docente, grazie all’utilizzo della modalità sincrona che, durante la fase del lockdown, ha consentito a professori e studenti di non perdere nemmeno un’ora di lezione. La programmazione dell’orario delle lezioni, aggiunge l’Ateneo, sarà ottimizzata per gestire tutti gli spazi in piena sicurezza. Anche per questa ragione, i corsi di lingua e le attività di laboratorio saranno svolti tutti online e, per la maggior parte, di sabato. Inoltre, per garantire una elevata qualità dell’esperienza di studio, sia in presenza che a distanza, tutte le aule saranno attrezzate con nuovi dispositivi interattivi per la team collaboration (lavagne digitali con webcam intelligenti in 4K) e sarà possibile prenotare sale studio e postazioni informatiche per i lavori di gruppo con un semplice click.