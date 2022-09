La Luiss svetta nella classifica del Financial Times sui progressi di carriera dei laureati

La settimana di benvenuto alle matricole della Luiss non poteva avere un inizio migliore. Per gli studenti dell’Università intitolata a Guido Carli la buona notizia arriva dal Regno Unito e più precisamente dalla classifica annuale del Financial Times che vede la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali tra le prime posizioni al mondo per i progressi di carriera dei suoi laureati, nella classifica dei cento migliori programmi di Management. Ma non solo. La Luiss, infatti, nei risultati del FT’s 2022 Masters in Management ranking si conferma nella Top 100 per tutti gli indicatori e scala oltre venti posizioni in un anno, classificandosi al 53° posto (era al 76° nel 2021). “La scalata di oltre venti posizioni nel Ranking FT riconosce due punti di forza della Laurea Magistrale in management e più in generale del modello educativo Luiss: progressione di carriera ed internazionalizzazione. L’opportunità di interagire con un corpo docente sempre più internazionale, il vantaggio di potersi relazionare con imprenditori, manager pubblici e privati e la possibilità di frequentare corsi enquiry-based permette a studentesse e studenti Luiss di costruire un mindset innovativo che consente loro di destreggiarsi con successo in un contesto caratterizzato da discontinuità ed incertezza. Ci prepariamo ad accogliere le matricole del prossimo Anno Accademico consapevoli di offrire loro un Ateneo internazionale, interdisciplinare ed innovativo che si pone l’obiettivo di formare una generazione di leader cosmopoliti e connessi alle sfide del futuro, in grado di sapersi interrogare sui fenomeni e individuare soluzioni per una società inclusiva e sostenibile”, afferma il Rettore della Luiss, Andrea Prencipe. La dimensione globale della Luiss è frutto di un impegno costante a largo raggio che si concretizza in oltre 300 accordi di scambio con atenei in 62 paesi e 58 programmi di Doppia Laurea. Lo sforzo verso l’internazionalizzazione è stato riconosciuto qualche mese fa anche dalla classifica QS by Subject 2022 che vede la Luiss 22esima al mondo, 10ma in Europa e prima in Italia per gli Studi Politici e Internazionali.