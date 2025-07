La mamma di Giogiò candidata con la Lega in Campania. L’annuncio di Salvini

La mamma di Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso a colpi di pistola per futili motivi da un minorenne a Napoli, sarà candidata per la Lega alle prossime Regionali in Campania. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Senato. “I napoletani che vogliono cambiare – ha detto Salvini – hanno in Daniela Di Maggio una testimonianza incredibile perché reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche formando tanti giovani è qualcosa di bello quindi ringrazio Daniela, la ringrazio per aver scelto la Lega: è una opportunità che mette a disposizione per portare in Regione la vita vera e un’esperienza di cultura, di arte di reazione civica e orgoglio. Sono contento”.