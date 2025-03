La mediazione tra la ricerca accademica ed il pubblico, da un colloquio con l’Intelligenza Artificiale 

di Claudio Quintano (*) e Paolo Mazzocchi (**) – Assistente Gemini Google

La diffusione dei risultati scientifici attraverso operatori universitari impegnati nella comunicazione di alto livello scientifico è un aspetto cruciale della Terza Missione delle università. Questi operatori svolgono un ruolo fondamentale nel colmare il divario tra la ricerca accademica e il pubblico più ampio, garantendo che le scoperte scientifiche siano comunicate in modo accurato e accessibile.

Ecco alcuni punti chiave riguardo a questo argomento:

Ruolo degli operatori universitari nella comunicazione scientifica:

* Mediazione tra scienza e società: Questi professionisti agiscono come intermediari, traducendo il linguaggio tecnico della ricerca in forme comprensibili per diversi pubblici, dai decisori politici ai cittadini comuni.

* Promozione dell’alfabetizzazione scientifica: Contribuiscono a migliorare la comprensione della scienza nella società, contrastando la disinformazione e promuovendo il pensiero critico.

* Valorizzazione della ricerca universitaria: Aiutano a diffondere i risultati della ricerca, aumentando la visibilità e l’impatto delle attività universitarie.

Competenze e attività:

* Competenze scientifiche e comunicative: Devono possedere una solida conoscenza scientifica e competenze avanzate nella comunicazione, inclusa la capacità di scrivere, parlare e utilizzare i media digitali.

* Attività di comunicazione: Le loro attività possono includere la scrittura di articoli divulgativi, la produzione di contenuti multimediali, l’organizzazione di eventi pubblici, la gestione dei social media e la collaborazione con i media.

* Specializzazione: Alcuni operatori possono specializzarsi in aree specifiche della comunicazione scientifica, come la comunicazione della salute, la comunicazione ambientale o la comunicazione tecnologica.

Importanza della comunicazione di alto livello:

* Accuratezza e rigore: La comunicazione di alto livello garantisce che le informazioni scientifiche siano presentate in modo accurato e rigoroso, evitando semplificazioni eccessive o distorsioni.

* Coinvolgimento del pubblico: Utilizza strategie di comunicazione efficaci per coinvolgere il pubblico, suscitare interesse e promuovere la partecipazione.

* Impatto sociale: Contribuisce a massimizzare l’impatto sociale della ricerca, favorendo l’adozione di decisioni informate e la promozione dell’innovazione.

Sfide e opportunità:

* Sfide: Gli operatori universitari possono affrontare sfide come la mancanza di risorse, la difficoltà nel comunicare concetti complessi e la necessità di adattarsi ai rapidi cambiamenti dei media digitali.

* Opportunità: L’aumento dell’interesse per la scienza e la disponibilità di nuovi strumenti di comunicazione offrono opportunità per ampliare l’impatto della comunicazione scientifica.

In sintesi, gli operatori universitari impegnati nella comunicazione di alto livello scientifico svolgono un ruolo essenziale nel promuovere la diffusione della conoscenza scientifica e nel rafforzare il legame tra università e società.

(*) Emerito di Statistica Economica – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – Università degli Studi di Napoli Parthenope

(**) Associato di Statistica Economica – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – Università degli Studi di Napoli Parthenope