La Megane E-Tech Electric porta la “Renaulution” dentro casa

ROMA (ITALPRESS) – 74 minuti di ricarica per 470 chilometri di autonomia. Non sono numeri nascosti nella presentazione di un prototipo futuribile, bensì sono il cuore della scheda tecnica della nuova Mègane E-tech Electric, che è prenotabile con un prezzo compreso tra da 37.100 e 41.700 euro. La transizione dai motori endotermici a quelli elettrici è sempre più veloce.

Proprio come la ricarica record della Mègane, che richiede per completarsi in così poco tempo, una colonnina da 130 kW a corrente continua. Se ne trovano ancora poche, ma già con una colonnina da 22 kW trifase da 32 ampere, bastano tre ore. Insomma, tempi più che accettabili, coniugati con un prezzo da vettura “normale”. E’ l’avvio di quella che Luca De Meo, ceo della casa francese, ha battezzato Renaulution. La nuova Mègane E-Tech è l’antesignana della “generazione 2.0” dei veicoli elettrici, poichè nativa elettrica, sfrutta la nuova piattaforma Cmf-Ev che dispone di un vano motore ridotto, dato che i componenti di un motore elettrico sono più compatti per dimensioni rispetto a quelli di un motore termico. Ciò consente di liberare spazio per un design esterno unico, maggiore abitabilità e uno spazio interno inedito. Sono proprio tutti questi interventi a migliorare così tanto l’autonomia e i tempi di ricarica. Sono oltre 300 i brevetti depositati su questa piattaforma e per la Mègane E-Tech.

Nuovo, di conseguenza, è il gruppo motopropulsore con potenza compresa tra 130 e 218 cavalli e coppia tra 250 a 300 Nm, a seconda del pacco batteria da 40 o 60 kWh. Viene prodotto in Giappone per Nissan e in Francia, nello stabilimento di Clèon, per Renault. Si tratta di un motore sincrono a rotore avvolto, la tecnologia su cui Renault punta da un decennio, che offre un rendimento migliore rispetto alla tecnologia del motore a magneti permanenti, oltre a non necessitare delle cosiddette “terre rare”, riducendo il suo impatto ambientale e i costi di produzione su grande scala. Le batterie sono spesse appena 11 centimetri per 395 chili di massa, mentre l’intero sistema motore pesa solo 145 kg, trasmissione inclusa, ossia il 10% in meno rispetto a quello ora utilizzato dalla piccola Zoe. L’insieme di questi risultati consente alla nuova vettura francese di passare da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi.

Passando a quanto c’è di visibile esteriormente, la rivoluzione è ancora più evidente. Frontale alto, e linee continua sui fianchi, la Mègane E-Tech ha proporzioni inedite grazie al passo da 2,68 metri, a tutto vantaggio dell’abitabilità nonostante sia lunga appena 4,20 metri. La nuova versione della Mègane riconosce automaticamente l’utente in possesso della Hands-free card, per l’accesso e l’avviamento del veicolo, quando si avvicina a meno di un metro. Il veicolo avvia allora una sequenza luminosa facendo brillare i fari dall’interno all’esterno per poi spegnerli ed accendere le luci diurne e gli indicatori di direzione. Al posteriore, si accendono i fari e la fascia luminosa, mentre gli indicatori di direzione si attivano a scorrimento dinamico. La sequenza di benvenuto si conclude con l’accensione di due luci che, dai retrovisori, proiettano per terra il nuovo logo Renault, indicando il percorso da seguire per raggiungere il veicolo.

Una volta a bordo, spicca la nuova dashboard Openr e il sistema multimediale Openr link, con Google integrato, per un’esperienza di vita a bordo e connettività inedite. Disponibili 26 sistemi di assistenza alla guida, la nuova versione è disponibile in sei tinte, con la possibilità di differenziare il colore del tetto, dei montanti e dei retrovisori esterni con 13 abbinamenti possibili. Tre sono i livelli di equipaggiamento: Equilibre, Techno e Iconic. Tornando in chiusura al tema ricarica, i clienti della Megane E-Tech Electric potranno avvalersi del Mobilize charge pass con 260.000 colonnine in 25 Paesi.

