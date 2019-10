La metro danese parla italiano: Gfc, Engineering e Ansaldo Sts nel team guidato da Impregilo Salini

A Copenaghen la metropolitana è verde e parla italiano. Inaugurata, con i rappresentanti del Governo e con il via della Regina Margherita II la metro Cityringen. Un tratto di 15,5 km, diciassette stazioni sotterranee, che attraversa la Capitale della Danimarca, una infrastruttura moderna che garantirà zero emissioni. Un treno ogni due minuti per assicurare la mobilità di oltre 70 milioni di utenti. Senza conducente e con i più moderni sistemi di sicurezza. A guidare il progetto c’e la Salini Impregilo con Pietro Salini. La squadra è tricolore.

Tra i costruttori c’è la Gcf di Edgardo Rossi, eccellenza italiana nel Mondo, poi c’e la Engineering, su tutto il versante tecnologico. Ed ancora l’Ansaldo Sts, ex Finmeccanica. I danesi hanno seguito l’opera, hanno presentato le loro idee per fare e non per protestare.