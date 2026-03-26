La mia, anzi la nostra Africa, perché quanto stabilito ieri, varrà anche per la Ue

Ieri in Marocco, a Rabat, Giorgia Meloni è stata in visita a Re Hammad VI, per discutere di affari e d’altro che lega i due paesi del Mediterraneo quasi dirimpettai.Quanto sta accadendo a Roma, per la precisione a Montecitorio, è fuor di dubbio di notevole portata e merita senz’altro il rilievo che i mezzi dell’ informazione stanno dando a quei fatti. Due ministri che si dimettono a poche ore l’uno dall’altra e con loro un’ alta dirigente, non è solo un pit stop che lascia il tempo che trova: lo stesso stà mettendo l’esecutivo sotto pressione perchè reintegri quelle perdite.Sono comunque entrambi incidenti di percorso che, di solito, vengono messi in programma fin dalla formazione di un governo, seppure tra le varie e eventuali. In attesa del ripristino della completa funzionalità dell’organo che decide – o almeno dovrebbe farlo – le sorti del Paese, tenta di andare oltre la Premier, che non modifica la propria agenda e prova a comportarsi come se, nella sua squadra, non esistessero le disfunzioni innanzi accennate. Tentando così di evitare gli ostacoli che le si frappongono, cioè gli eventi giornalieri, sta tentando di non disperdere le forze e accelerare la realizzazione del Piano Mattei. Tra l’altro, tale modalità elimina a monte l’eventualità di doversi concentrare su ipotesi a dir poco discutibili e su proposte al limite dell’ assurdo. Nell’ aggiornamento di quel programma trova posto anche la fornitura di idrogeno da parte del Marocco a tutta la UE, facendolo transitare per l’Italia. Si compie in tal modo la prima parte del grande progetto finalizzato alla graduale sostituzione di combustibili inquinanti con altri sensa quella particolare nota congenita. Aggiungendo questo particolare, la Premier ha lasciato quel paese con un carniere abbastanza pieno. Non è finita qui. Nel villaggio si usa dire che, per tenere insieme le doghe di una botte, periodicamente bisogna “stringerle”, dando con il martello e un attrezzo specifico, ( lo stampo ) una botta ai cerchi e una ai tompagni ( i fondi di quei contenitori ). Nel linguaggio corrente questo lavoro è un buon contraltare con quello che una squadra di governo che voglia rimanere in arcione deve sforzarsi di portare a termine. Al momento, precisando che si tratta di uno più che speciale per il mondo intero, sembra proprio che gli Italiani e quindi i loro rappresentanti al Governo non tengano nel dovuto conto i pericoli appostati dietro l’angolo. Conclusione: chi gioca col fuoco rischia di bruciarsi. Per bene che gli vada porterà, come souvenir della vicenda, cicatrici stampate a…fuoco per tutta la vita, salvo a affrontare interventi dolorosi, che non sempre riescono. Ogni riferimento ai fatti di questo periodo non è puramente casuale.