La mia esperienza universitaria a Sassari alla Facoltà di Scienze Politiche

Antichi ricordi e nuovi legami, Sassari per me vuol dire anche questo

di Claudio Quintano*

Com’è noto, nel passato, per aprire le porte alla carriera universitaria, i Maestri “consigliavano” ai propri assistenti di farsi le ossa, con esperienza di insegnamento piano da incaricati.

Ero incardinato come assistente, alla Federico II di Napoli.

L’esperienza di professore incaricato all’Università di Sassari, nel corso di laurea di Scienze politiche per l’insegnamento di Matematica per gli economisti, durò solo un anno accademico, nel 1972/73, e fui proposto dall’economista matematico Stefano Ugonotto.

Il corso era compatto, in via sperimentale. Spessissimo eravamo ospitati, in non pochi colleghi, a cena (su un bel terrazzo, un po’ fuori dal centro) dal geografo Pasquale Brandis prima che diventasse Preside della Facoltà di Economia.

Conobbi l’economista Onorio Gobbato anche lui si impegnò poi alla Facoltà di Economia di Sassari, prima che si trasferirsi nel continente come fece pure Michele Bagella.

Brandis ci teneva a sottolineare che Sassari era sì una sede universitaria di “passaggio”, ma molti autentici protagonisti della cultura e della scienza italiana avevano “attraversato” – e non sempre di sfuggita – le aule sassaresi.

Ero affascinato dall’ascolto del dialetto sassarese, la vera e propria lingua turritana, oltre che dai sardi dai continentali che altro che di passaggio, sono rimasti nella Storia dell’Università di Sassari, Giuseppe Guarino, Franco Bassanini, Domenico De Masi, Benedetto Vertecchi, Paolo Sylos Labini e mi sono limitato a coloro che conoscevo già oppure ho conosciuto alcuni anni a convegni, partecipando a gruppi di studio, quando già non erano più a Sassari, nelle loro sedi di grandi università.

A Sassari si è sempre respirata la cultura e ciò ha senza dubbio esercitato un notevole fascino in chi si trasferiva in questa città ed in questo Ateneo, fondato oltre 450 anni fa ed il più antico di tutta la Sardegna.

Anch’io, che pure per un solo anno l’ho frequentato, ho subito questo fascino tanto da sentirmi in qualche modo sempre legato a quella esperienza.

Ricordo ancora con nostalgia le sale di quello splendido palazzo seicentesco, in Piazza Università, dove si trovava la sede centrale e le stanze dell’Istituto, nella non lontana via Rolando, che raggiungevo a piedi attraversando dei deliziosi giardini.

Non a caso, venticinque anni dopo, era il 1998, accolsi volentieri e partecipai in maniera entusiasta al V convegno internazionale di studi su “La Sardegna nel mondo mediterraneo”, organizzato dallo stesso Pasquale Brandis, allora membro del Comitato tecnico ordinatore e Preside della da poco costituita Facoltà di Economia.

In quell’occasione presentai, insieme a Franco Garbaccio, un paper sulle statistiche economiche del turismo sostenibile che mi diede l’occasione di rinverdire alcuni antichi ricordi e rapporti.

Tra l’altro in quella stessa occasione presentò un lavoro Stefano Coronella, allora ricercatore presso l’Ateneo Sassarese, che pochi anni dopo, il 27 dicembre 2001, in qualità di Preside della Facoltà di Economia, accolsi a Napoli presso l’Università Parthenope per la presa di servizio come professore associato e dove presta tutt’ora servizio come professore ordinario.

Antichi ricordi e nuovi legami, Sassari per me vuol dire anche questo.

*già Rettore dell’Università di Napoli “Parthenope“ (2010-2016)