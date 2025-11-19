La Michelin premia Ducasse a Napoli: una Stella per il ristorante del Romeo Collection

Il ristorante Alain Ducasse Napoli, ospitato al nono piano del Romeo Napoli nell’edificio firmato dall’architetto premio Pritzker Kenzo Tange, entra ufficialmente nella costellazione Michelin con la sua prima Stella. Per Romeo Collection, gruppo italiano dell’hôtellerie di lusso, si tratta di un traguardo strategico che rafforza la propria presenza nell’alta cucina internazionale.

La filosofia Mediterranea secondo Ducasse

Appassionato da sempre del Mediterraneo, Alain Ducasse ha costruito il progetto gastronomico partendo dai prodotti simbolo del territorio campano: carciofo di Paestum, limoni di Sorrento, triglie locali. Il menù intreccia italianità – dalla pasta alla focaccia – e tecnica francese, in una sintesi in cui il racconto del territorio passa attraverso uno sguardo cosmopolita.

Il ruolo dello chef Alessandro Lucassino

A guidare la cucina è l’Executive Chef Alessandro Lucassino, classe 1991, collaboratore di lunga data di Ducasse. Il cuoco interpreta i sapori campani con cotture brevi, pensate per preservare i nutrienti ed esaltare le materie prime, in linea con la filosofia della Cuisine de la Naturalité sviluppata dal maestro francese. Una cucina diretta, intensa, senza fronzoli inutili.

I criteri della Michelin e il valore del servizio

La Stella è stata assegnata secondo i parametri tradizionali della guida francese: qualità degli ingredienti, armonia gustativa, padronanza tecnica, personalità del cuoco e coerenza del menù nel tempo. A pesare positivamente è stato anche il servizio in sala, elemento considerato parte integrante dell’esperienza gastronomica e capace di accompagnare gli ospiti in un percorso calibrato e fluido.

Un nuovo tassello nel firmamento Ducasse

La nuova Stella non è solo un riconoscimento: è la conferma che Ducasse ha trovato nel ROMEO Napoli una solida base italiana per continuare a esplorare e reinterpretare la cucina del Mediterraneo. Un nuovo punto luminoso nel suo già vasto firmamento gastronomico.