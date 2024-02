La miglior slitta di Babbo Natale è con tecnologia Nissan e-4orce

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Con le feste ormai alle spalle e le renne che si godono il meritato riposo, vi siete chiesti come faccia Babbo Natale a muoversi con scioltezza su strade ancora piene di neve e ghiaccio? La risposta è Nissan e-4orce. Babbo Natale, infatti, come si vede in un video del marchio giapponese ha scelto l’innovativa ed esclusiva tecnologia di trazione Integrale Nissan per attraversare gli incantevoli paesaggi invernali che di solito lo vedono impegnato con la sua slitta a portare doni. Con accelerazione fluida e brillante, sicurezza e pieno controllo in ogni condizione, Nissan e-4orce permette di seguire i tracciati più impegnativi, le salite più ripide e le curve più insidiose con precisione e maneggevolezza.

Anche per la bassa stagione, Babbo Natale non rinuncia al divertimento e all’adrenalina offerti da Nissan e-4orce, il 4WD pensato per motori elettrificati, capace di reagisce ai cambi di aderenza in un decimillesimo (1/10.000) di secondo. Straordinarie capacità che derivano dai due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruot

Nissan e-4orce, disponibile sui modelli X-Trail e-Power e Ariya elettrico, è il compagno ideale per tutte le stagioni, che fa di ogni momento trascorso alla guida un’esperienza indimenticabile.

