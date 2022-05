La mission di Easy Diplomacy

In seguito alla Pandemia causata dal Covid-19, le esigenze delle Missioni Diplomatiche sono cambiate. Per poter offrire la migliore risposta Easy Diplomacy ha adeguato e calibrato meglio i suoi servizi. La Vision fortemente cosmopolita dell’azienda si riflette anche nella nazionalità dei consulenti che compongono il team e che offrono la loro assistenza in più lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.Operano come Consulenti, Project Manager, Coordinatore e collegamento diretto fra le Ambasciate e gli altri soggetti. Nello specifico siamo specializzati in: Progetti di Internazionalizzazion; Promozione Paese; Piani di Comunicazione. La forza motore è la passione che spinge ad accettare ogni sfida e a lavorare con determinazione. Essere parte attiva dei progetti , scendere in campo con i Funzionari e al loro fianco finché l’obiettivo non sarà raggiunto e il partner pienamente soddisfatto. Conoscere alla perfezione il mondo diplomatico; lavorare da anni per Ambasciate e Consolati; aver maturato esperienze specifiche; possedere tutte le risorse e competenze necessari( essere professionali, ambiziosi, fiduciosi di raggiungere gli obiettivi stabiliti5; essere affidabili; ascoltare i vari partner, comprendendo le loro esigenze e aspettative; tutelare sempre l’integrità, gli interessi e la privacy dei committenti; possedere una forte cultura etica; essere flessibili e saldi in direzione del successo della Missione Diplomatica.