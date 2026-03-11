La misura è colma ma sembra che nessuno se ne renda conto

Nei primi anni ’60, al di qua come al di là dell’ Atlantico, iniziarono le prime proiezioni, all’ epoca cinematografiche, del film sullo sbarco delle truppe alleate in Normandia. Esso era intitolato “Il giorno più lungo”, così come sembra che avesse definito il 06 giugno del ’44, il Primo Ministro della Corona Inglese, Sir Winston Churchill. Dando per scontato che la memoria dei fatti sia ancora presente nelle generazioni che iniziarono il loro percorso di vita intorno alla seconda metà del secolo scorso, può essere accettato che quello di ieri, dieci marzo 2026, resti impresso quanto meno nel ricordo degli iraniani come il Giorno Peggiore. I vari fatti, di sangue e non (sono più di 700.000 gli sfollati in Libano) , hanno reso quel giorno il più cruento dall’inizio delle ostilità. E sono molti altri gli eventi che riempiranno le pagine di storia che saranno leggibili una volta ristabilita la pace. Per rimanere nell’ ambito del vivere quotidiano, le conseguenze dei disastri provocati dalla follia fuori di ogni dimensione umana dall’ Invasato a Stelle Strisce. Più che fuori controllo, il Residente pro tempore a Washington e a Miami pur sensa avere il dono dell’ubiquità, oramai può aggiungere alle sur dichiarazioni oltre alla qualifica di folli, anche quella di mendaci in maniera spudorata. Solo poche ore fa quello showmen da dopolavoro della Nettezza Urbana ha dichiarato pubblicamente che quanto annunciato dal Segretario per l’ Economia Wright circa il transito di una petroliera attraverso lo stretto di Hormutz non corrispondeva al vero. È facilmente immaginabile quale reazione abbia provocato sui mercati mondiali del petrolio una notizia del genere. E, conseguenza immediata, è stata. l’impennata vertiginosa dei prezzi praticati sia alle aziende che all’utenza privata. Ora, conoscendo la forte volatilità dei prezzi del petrolio quando vanno verso l’ alto e la rigidità di quando sono in discesa, si può intuire facilmente che, nel corso di tale “tempesta” chi domina la scena è la speculazione dilagante. Per ora purtroppo l’unica conseguenza che si può azzardare a ipotizzare è quella che prevede un impoverimento generalizzato dei paesi che non hanno combustibili fossili nel sottosuolo. La notizia che invece dà già segni di essere in fieri è che, quando tutto o quasi sarà finito, lo scenario mondiale sarà fortemente mutato, difficilmente in meglio.