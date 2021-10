La mobilità elettrica protagonista di Eicma 2021

Ciclomotori, scooter e moto elettriche, ma anche micromobilità e, soprattutto eBike. Il presente e il futuro della mobilità su due ruote a emissioni zero si ritrovano nuovamente in EICMA. È infatti molto ricco anche il parterre delle imprese del settore e delle realtà della filiera legate ai servizi e alla produzione di parti, componenti e accessori, che esporranno all’Edizione numero 78 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate del 23 e del 24 sono riservate alla stampa e agli operatori). Tra queste, nell’ambito dei costruttori dei veicoli elettrici, saranno presenti importanti brand come, ad esempio, Zero Motorcycle, Vmoto Soco, Niu, Cake, Ox Motorcycles, Yadea, Ottobike, Soriano Motori, Wayel, Revolt, Horwin, Verge Motorcycles, ThunderVolt, Next Electric Motors, Tromox, Garelli, Wow e altri ancora.

Forte di un mercato che, solo in Italia, nel 2020 ha fatto segnare un convincente +84,5% sull’anno precedente e che continua la sua corsa in positivo anche nel 2021 con un incremento superiore al 5% nei primi nove mesi dell’anno, l’industria delle due ruote a trazione elettrica torna ancora a puntare sulla vetrina internazionale offerta da EICMA per la presentazione delle proprie novità. E anche il mondo eBike, il cui mercato nazionale ed europeo negli ultimi anni cresce a doppia cifra, trova nell’edizione 2021 dell’evento espositivo un naturale palcoscenico. A più di un mese dall’apertura di EICMA, in attesa delle ultime adesioni, dall’universo della pedalata assistita arrivano infatti conferme della partecipazione di altri costruttori della filiera quali, per citarne alcuni, il gruppo FIVE, Armony, Bottecchia, Atala, Bafang Electric, Fantic, Polini, Vent, EBFEC, Rayvolt Bike, Bikel, V-ITA, Volta Motor, Bad Bike e di altri importanti player del mondo moto che hanno inserito nelle loro gamme prodotti eBike.

(ITALPRESS).