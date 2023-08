La moda estiva per uomini nel 2024, la nuova linea sartoriale

La Settimana della Moda di Milano, anche più comunemente conosciuta come la Milano Fashion Week, è dal 1958 uno degli eventi nell’ambito dell’alta moda più importanti, rinomati e attesi al mondo. Proprio per questo fa parte della “Big Four”, ossia delle quattro settimane della Moda più importanti del mondo: New York, Milano, Londra e Parigi.

Tutto il fashion system annualmente si ritrova in tale kermesse, pronto a confrontarsi con le nuove sfide, i nuovi generi e le nuove tendenze, sperimentando continuamente dei capi e delle linee che possano in un modo altamente edonistico ed estetico rispecchiare e riportare in auge le grandi e scottanti tematiche sociali della società contemporanea. Proprio in questa settimana tutti gli zoccoli duri dell’haute couture possono proporre al pubblico le loro nuove collezioni e, di conseguenza, le loro proposte inedite di abbinamenti e accostamenti. Diverse grandi di firme, di fatto, hanno proposto al grande pubblico dei completi uomo estivi molto innovativi e dal taglio sartoriale molto innovativo.

Degli outfit maschili che uniscono le tendenze tradizionali con quelle all’ultimo grido

La parola d’ordine della maison Lardini è stata sicuramente “sperimentazione”. Una sperimentazione che, però, non perde di vista i grandi capisaldi della moda tradizionale ma che, all’esatto contrario, li esalta però rielaborandoli in una chiave più inedita e contemporanea. L’abito formale non si è per niente istinto, si è soltanto evoluto e trasformato al passo con le tendenze odierne. Lardini propone una linea gentile, morbida, disinvolta che miri sempre all’eleganza. Anche il casual può essere elegante. Un’altra parola d’ordine per la casa di moda Lardini è sicuramente “attitude”. Attraverso uno studio certosino, un mix creativo, una prova di colori e di accostamenti, per la nuova collezione sono stati lanciati dei total look completi molto adattabili alle varie circostanze. Lardini trae ispirazione ed inserisce per la sua realizzazione dei capi anche al circolo del tennis o al night modernista. Tra i capi Attitude si possono trovare pantaloni dritti con fondo 23 cm e vita medio-alta, xoppiopetto 4 bottoni a fiches, con volume over, privo di spacchi, dai revers stondati. Poi, inoltre, Maglie con effetti grafici det-tati dalle geometrie dei punti pannocchia e dai loro intrecci. Trench vestaglia, cardigan tennis o bomber, camicia morbida con il collo bowling, maglia punto canestro.

Tra le grandi novità ideate sempre per abbattere gli stereotipi vi è l’introduzione del motivo floreale, solitamente pensato per le collezioni primaverili ed estivi per le donne. Nelle proposte maschili dell’ultimo anno, invece, queste non mancano.

Monotone collection, la vision e la mission

Lardini LAB sperimenta, è un territorio fertile ed ibrido, dove vari elementi di settori differenti s’incontrano e si unificano per dare vita a creazioni originali e fantasiose. Lardini s’ispira moltissimo al mondo dell’architettura e pertanto il design incontra la moda. La linea Monotone mira ad esaltare ed incarnare la personalità di che ne indossa i capi, puntando a un senso d’identificazione e condivisione di un modo di essere e di stare al mondo. L’interiorità diventa opportunità di trasmissione estetica, i vestiti diventano interpretazione simbolica dell’essere, le geometrie ornamentali dei capi assumono finalmente valore intrinseco ed affettivo. Nella linea i materiali usati e prediletti sono due: stretch e tessuto lana-poliestere. Risulta fondamentale anche la presenza di cromie compatte, opache e pastose, intense ma che donino un senso di discrezione, come per l’appunto moon Strack, Blue Teal, Green Sea Spray, Dark Navy, Real Black. Per le calzature, invece, sono previste sneakers stringata di tela, a suola piatta, presenza basica e trasversale. Abbigliamento elegante ma trasversale, comodo ma distinto, sicuramente anticonformista, perfetto anche per tutti i giorni per andare a lavoro.