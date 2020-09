La modella di Gucci ritratta in un murales alla periferia di Napoli. Messaggio al writer: Thanks for magic

Diventa un murales il volto di Armine Harutyunyan, modella 23enne di Gucci di origini armene e criticata per il suo aspetto. A realizzare il ritratto su un muro di un rione della periferia di Napoli, il writer Raffo a cui è arrivato via Instagram un ringraziamento della modella: ‘Thanks for magic’. “È bello che parta da una periferia, in questo caso il rione Conocal di Napoli, l’omaggio ad Armine ed al suo coraggio ad affrontare le critiche. L’ennesima dimostrazione che l’arte – ha commentato Raffo impegnato negli ultimi ritocchi al messaggio – unisce tutti, copre ed appiana distanze fisiche e sociali”.