La morte del Papa, le partite di serie A saranno recuperate mercoledì

Roma, 21 apr. (askanews) – Saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30 le partite rinviate oggi per la scomparsa di Papa Francesco: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juve. Rinviate anche tutte le dieci partite di B della 34^ giornata. Erano in programma anche dieci partite del girone B di Serie C (saranno recuperate il 23 alle 18), mentre la Serie D aveva già anticipato al giovedì pre pasquale la 36^ giornata dei vari gironi. Rinviati anche tre match del campionato Primavera 1.