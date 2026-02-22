La morte del piccolo Domenico, Nas di nuovo al Monaldi. Il legale: Dai medici cartella incompleta

Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri al Monaldi. I militari sono tornati stamane nell’ospedale partenopeo nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l’aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari.

Da parte del Nas e della Procura di Napoli prosegue l’acquisizione di documentazione clinica nell’ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e qualche mese vittima di un trapianto fallito, eseguito nel capoluogo partenopeo lo scorso 23 dicembre dopo il prelievo dell’organo a Bolzano. Ieri i carabinieri, sotto il coordinamento dei magistrati della VI sezione “lavoro e colpe professionali” (pm Giuseppe Tittaferrante e procuratore aggiunto Antonio Ricci) hanno notificato ai sei sanitari dell’ospedale altrettanti avvisi di garanzia contestuali al sequestro dei cellulari. L’attività di recupero atti sta proseguendo anche oggi in vista dell’esame autoptico che si terrà nei prossimi giorni.

L’avvocato: Le omissioni dell’ospedale

“Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato”. Lo dice all’Ansa l’avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo morto ieri. “Domani mattina torno in procura per segnalare l’anomalia e chiedere a loro che acquisiscano questo documento, se già non l’hanno fatto”.

Primario dell’ospedale: Mai visto usare il ghiaccio secco per un organo

“Il problema vero per me è stato il ghiaccio secco. In tanti anni di carriera non l’ho mai visto usare in ospedale. Non so chi lo abbia fornito, chi lo ha inserito nella borsa a Bolzano. Non era mai capitato nella storia dei trapianti del Monaldi di trovare un cuore pietrificato dal ghiaccio secco”. Il professor Antonio Corcione, anestesista capo dipartimento dell’Area critica non pediatrica al Monaldi, fino a un anno fa guidava la rete regionale dei trapianti, è l’unica voce medica dell’ospedale che abbia parlato due giorni fa ai cronisti della vicenda del piccolo Domenico, sulla base della sua esperienza e pur non essendosene occupato direttamente. Intervistato dal quotidiano Il Mattino, si sofferma su alcuni aspetti della vicenda. Sul fatto che il cuore di Domenico sia stato espiantato prima di verificare le condizioni danneggiate del nuovo organo, costringendo così a utilizzare in ogni caso quello giunto da Bolzano, questa è l’idea di Corcione: “Non sta a me difendere nessuno ma so che era passato molto tempo per il rientro e si lavora sui minuti. Oltre un certo tempo il cuore non regge l’ipossia. Il chirurgo ha atteso. Quando i colleghi che rientravano da Bolzano hanno comunicato di essere in tangenziale e di temere i ritardi del traffico, hanno aspettato ancora. Si è deciso di iniziare solo quando il team era già in ascensore”. E ripete: “Al Monaldi sono stati effettuati 500 trapianti in 20 anni, senza mai problemi. Non era mai capitato di ricevere un cuore pietrificato dal ghiaccio secco”.

L’Aitf: Onorare il piccolo Domenico ricordando l’importanza di donare gli organi

Partecipazione al “tremendo dolore” della mamma del piccolo Domenico ma anche un invito a non determinare una “pausa d’arresto” nelle donazioni degli organi. E’ il messaggio diffuso da Marco Borgogno, presidente nazionale Aitf-Associazione italiana trapiantati di fegato in merito alla vicenda di Napoli. “Nessuno di noi trapiantati – è il testo di un comunicato – può sottrarsi dal partecipare al tremendo dolore della famiglia e di una madre che ha dimostrato una straordinaria forza d’animo, in un momento così tragico e commovente. Sono trapiantato di fegato da 25 anni, quando, secondo i chirurghi di allora, la buona riuscita dell’operazione era valutata intorno al 70% dei casi. Oggi, per fortuna, l’ottimo sistema trapianti è in continua evoluzione, tanto da considerare questo intervento alla stregua della rischiosità di qualsiasi altro. Ciò detto, la medicina non è una scienza esatta e comunque eventuali responsabilità dei singoli, in questo caso, saranno accertate nelle sedi opportune”. Secondo Borgogno, però, i media si sono occupati del caso “con enfasi eccessiva” e “senza tenere conto né di coloro che sono ricoverati in procinto dell’intervento, né degli oltre 8.000 pazienti che vivono da mesi o anni con l’ansia di non potercela fare”. “Ad oggi – osserva – l’opposizione alla donazione si aggira sul 40% di coloro che esprimono la loro volontà nel momento del rinnovo o della concessione della carta d’identità. Il sottoscritto e tutti i nostri volontari, unitamente ad altre associazioni consorelle, si dedicano giornalmente a spiegare nelle scuole, e non solo, quanto sia importante la donazione degli organi, e questo lavoro certosino rischia, dopo questa bagarre, una pausa d’arresto con gli effetti negativi che ne conseguono per quanti sono in lista d’attesa”. “Il miglior modo per onorare il ricordo del piccolo amico che ci ha lasciati – conclude il presidente Aitf – è quello di impegnarci tutti per far comprendere l’importanza del dono”.