La Mostra d’Oltremare ospita TuttoPizza: sempre di più punto d’incontro qualificato per scambi economici

Con la V Edizione di TuttoPizza, Mostra d’Oltremare prosegue nel calendario di eventi ospitando una Fiera internazionale b2b, riservata ai professionisti dell’importante filiera food, organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da TicketLab.

“Ancora una volta il nostro Polo Fieristico diventa punto d’incontro qualificato per gli scambi economici – sottolinea Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare SpA -. Con il recupero dei padiglioni finora impegnati come hub vaccinale, a breve metteremo a disposizione degli operatori fieristici anche gli spazi storici della Mostra, per un’offerta espositiva sempre più adeguata ai nuovi scenari economici, accompagnata da servizi all’avanguardia”.

“In stretta sinergia con istituzioni, enti e associazioni di categoria – dice Remo Minopoli, presidente di Mostra d’Oltremare – vogliamo rendere sempre più centrale il nostro ruolo non solo di promozione economica, ma anche di animazione sociale e valorizzazione culturale al servizio di Napoli e del Mezzogiorno”.