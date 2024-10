La mostra sui 145 anni di relazioni diplomatiche Romania-Italia

Roma, 22 ott. (askanews) – Come parte della serie di eventi dedicati al 145esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Romania e l’Italia e al 60esimo anniversario della loro elevazione al rango di ambasciata, l’Ambasciata di Romania ha organizzato il 18 ottobre di quest’anno la presentazione della mostra degli archivi diplomatici, ospitata presso il complesso di Palazzo Valdina della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

La mostra propone fotografie e copie di alcuni documenti diplomatici d’epoca, frutto di una ricerca condotta dall’Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri della Romania con il contributo dell’omologa unità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Alla cerimonia di inaugurazione della mostra hanno partecipato, insieme all’Ambasciatore di Romania in Italia Gabriela Dancau, l’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero e Fabio Castaldi, Segretario Generale della Camera dei Deputati, oltre a numerosi parlamentari italiani, rappresentanti del mondo accademico e culturale italiano e membri del corpo diplomatico accreditato a Roma.

Il lavoro di ricerca degli archivi diplomatici rende omaggio all’operato dei diplomatici agli esordi della loro professione e porta all’attenzione del grande pubblico aspetti meno noti che hanno contribuito allo svolgimento di importanti momenti storici. Per quanto riguarda il rapporto con l’Italia, molti degli elementi che compongono la mostra, tra cui quelli culturali, hanno costituito una base permanente per lo sviluppo di relazioni in nuovi settori fino al livello di eccellenza raggiunto oggi.