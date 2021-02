La musica cristiana esce dall’anonimato. Ecco il primo talent, casting online: giunte migliaia di mail

Cantano per vocazione nel silenzio generale del circuito dei media italiani, eppure, sono un esercito riconosciuto e apprezzato soprattutto all’estero e, adesso, vogliono uscire dall’anonimato e cavalcare la scena nazionale per portare in giro un messaggio d’amore universale. La musica cristiana ha qualcosa da dire e ha messo in piedi il suo primo talent e contest.

Da un’idea di Nazireo, esponente pluripremiato della musica gospel contemporanea internazionale, nasce Ho scelto te! L’edizione pilota di un concorso che ha degli obiettivi di espansione in America Latina e la formazione di un gruppo di dodici ragazzi per la realizzazione di una compilation di brani inediti e un mini tour di tre tappe che toccheranno l’Italia da Nord a Sud.

Un grande successo sono stati i casting online che hanno visto ricevere dall’organizzazione migliaia di mail sul sito ufficiale e dopo una accurata selezione degli aspiranti si è giunti alla prima parte delle audizioni dal vivo tenutesi in Campania il 22 e 23 Gennaio 2021.

Le dichiarazioni. Naziero ha raccontato: “Tutto è iniziato dal desiderio di incoraggiare e dare un opportunità a dei nuovi talenti nella musica cristiana di raccontare le proprie esperienze e le proprie emozioni in merito… Io credo che attraverso questo talent ,la musica cristiana trovi la sua posizione nell’ambito secolare e ancor di più raccontare e far risuonare un messaggio di speranza!”.

Sull’enorme partecipazione alle live auditions (tenutesi rispettando tutti i protocolli di sicurezza in normativa di Covid19), Nazireo si esprime: “Sono state due serate intense e di qualità, che hanno visto dei giovani veramente talentuosi: tutto sembrava fuorchè una gara. Anche i giudici sono stati all’altezza delle scelte fatte e questo mi rende ancora più orgoglioso del percorso che sta facendo Ho scelto te!”.

Le live auditions si sono già tenute in Campania e in Piemonte, mentre la prossima si terrà in Sicilia, e qui gli aspiranti si contenderanno gli altri posti rimasti per lo show finale.

Show finale. Ventiquattro saranno i ragazzi che si confronteranno sul palco per l’evento live finale condotto dallo speaker Mauro Ferraris, altro noto esponente della italian Christian Music; dodici i vincitori scelti da una giuria di eccezione tra cui spiccano nomi della discografia e del giornalismo come Nausica Della Valle, Sara Leonardi, Luana La Rosa, Aurelio Pitino, Pasquale Di Maso e Daniele Palladino

Premi in palio. I dodici vincitori avranno diritto a un brano inedito ciascuno e alla realizzazione di un disco e un videoclip musicale che darà il via a un mini tour in tre regioni. Al premio della critica andrà invece una borsa di studio di sei mesi che prevede lezioni one-to-one con un vocal coach certificato.