La musica di Brunori Sas: tra ricordi e storie di vita

di Rosina Musella

Sabato 11 gennaio, il centro culturale Domus Ars, in Via Santa Chiara nel centro storico di Napoli, ospiterà un incontro speciale tra Brunori Sas e i suoi fan, per la promozione del suo nuovo album ‘Cip!’, in uscita venerdì 10 gennaio.

Classe ‘77, Dario Brunori si affaccia al mondo musicale nel 2003 e, dopo diverse collaborazioni con altri musicisti, nel 2009 inizia la sua carriera da solista, pubblicando il suo primo album ‘Vol.1’ – presentandosi al pubblico col nome di Brunori Sas, ispirato al nome dell’azienda di famiglia con sede a Cosenza – e grazie ad esso vince il Premio Ciampi come Miglior debutto discografico dell’anno. Ad oggi, all’attivo ci sono quattro album e svariate collaborazioni musicali, la trasmissione mandata in onda su RaiTre ‘BrunoriSa’ in cui, puntata dopo puntata, assieme ad ospiti sempre diversi, parla ai quarantenni di oggi affrontando i temi più disparati, e in uscita venerdì 10 gennaio, l’ultimo lavoro ‘Cip!’.

I brani di Brunori raccontano di lui, di storie di vita come ‘Diego e io’ e ‘Rosa’, che lanciano denunce sociali come ‘L’uomo nero’, critica al razzismo che negli ultimi tempi pare covare negli animi di molti italiani, ‘Colpo di pistola’, dalle tinte romantiche che nascondono un rapporto malato, che termina con un femminicidio, con riferimenti al mondo musicale e letterario, come in ‘Kurt Cobain’ e ‘Don Abbondio’. Sono brani malinconici, che accompagnano l’ascoltatore e al contempo lo fanno sentire capito, come in ‘La verità’ o ‘Il costume da torero’, spiegandogli però che non tutto è perduto.

Il nuovo album è stato anticipato dai due singoli ‘Al di là dell’amore’ e ‘Per due che come noi’, lanciati sulle piattaforme musicali digitali e accompagnati da due videoclip diretti rispettivamente da Giacomo Triglia e Duccio Chiarini.

In concomitanza con l’uscita del disco, Brunori girerà l’Italia per degli incontri speciali chiamati ‘Parla con Dario’, in cui i partecipanti potranno discutere con lui dei temi più svariati. A Napoli l’incontro si terrà sabato 11 gennaio negli spazi del centro di cultura Domus Ars e otterranno l’accesso prioritario tutti coloro che acquisteranno l’album presso il punto vendita Feltrinelli sito in Piazza dei Martiri.

Il tour di Brunori non termina qui, perché a marzo partirà con l’effettivo giro della penisola che lo porterà ad esibirsi nei palazzetti di tutta Italia.