La napoletana Manuela Fucci tra i vincitori di Racconti nella Rete

La giuria tecnica della 22^ edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. “Complimenti ai vincitori”- dal presidente Demetrio Brandi- “e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa ventiduesima edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso”.



I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 29^ edizione del festival LuccAutori, in programma dal 16 settembre al 1 ottobre 2023 alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Cinema Roma di Barga e Villa Bottini. Nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, in programma a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati. Il disegno di copertina è stato realizzato dall’illustratrice Margherita Allegri. Il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico è stato assegnato a Caterina Fiume per il racconto “Io so che tu sai che io so”, mentre il premio Fondazione AIDR ( Italian Digital Revolution) al vincitore selezionato dagli istituti scolastici, Jasmine Calvi, per il racconto “Una storia d’amore nascosta in una scatola da scarpe”.

Manuela Fucci, classe 1973, nasce a Napoli dove studia scrittura creativa e legge Virginia Woolf, Italo Calvino, Marcel Proust e Stephen King. Il suo ultimo racconto, “Fuoco e nebbia” narra di un momento significativo della vita di Virginia Woolf ed è stato pubblicato nella raccolta “Ritratti di donne” (2023). Ama passeggiare per le strade di Napoli e scoprire nuove meraviglie.

I vincitori in ordine alfabetico:

1- REMO BADOER “Folletti” (Padova)

2- GIULIA BARUZZO “Quindici anni dopo” (Genova)

3- JASMINE CALVI “Una storia d’amore nascosta in una scatola da scarpe” (Imperia) PREMIO AIDR

4- ROSA CAROPRESE “Ricordi in bianco e nero” Scalea (Cosenza)

5- LORENZO CHIANESE “La gallina Gina” (Roma) sezione racconti per bambini

6- WALTER DI MAURO “ L’epica di un calzino” (Roma)

7- CATERINA FIUME “Io so che tu sai che io so” (Bari) PREMIO BUDUAR

8- LAVINIA FONTANAROSA “Portami lontano sulle onde” (Cagliari)

9- MANUELA FUCCI “ Il salto” (Napoli)

10- ELISABETTA IMPERATO “Delitto a sorpresa” (Modena)

11- IOLANDA LORETI “L’uomo buffo” (Perugia)

12- ISABELLA MARCHINI “ Non dico bugie” (Livorno)

13- FRANCESCA MARCIELLO “La lavatrice” (Foggia)

14- KATIA MOLINARI “ Ultima cena” (Roma)

15- AVE MORETTI “Viaggio in corriera” Massarosa (Lucca)

16- CHIARA PERSICO “Lessico aziendale” (Genova)

17- ANNALISA PISTOIA “ A una voce sconosciuta” (Bari)

18- ILARIA PIZZINI “Novella d’estate” Magliano in Toscana (Grosseto)

19- PIETRO SENATORE “La nuova casa” (Roma)

20- MARCO SGROI “Taxi” (Roma)

21- ELISABETTA STORRI “ Rinascita “ (Roma)

22-PAOLA TABOGA “Tentativi di verità” (Milano)

23- NAUSICAA TECCHIO “Infradito rosa” (Vicenza)

24-SIMONA VISCIGLIA “Palindromi” (Prato)

25- ROMINA ZECCHINI “Come si vestono i fantasmi?” (Verona) sezione racconti per bambini