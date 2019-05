La napoletana Mandico tra i migliori avvocati d’Italia: segnalata dal Sole 24 Ore negli “Studi legali dell’anno”

“Studi legali dell’anno 2019”: nel Rapporto pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore spicca un’avvocatessa di Napoli, Monica Mandico. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che emerge, a sorpresa, dai risultati di una ricerca effettuata per la prima volta in Italia per Il Sole 24 Ore da Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati. Avvocati, giuristi d’impresa e clienti hanno segnalato gli studi legali attivi a livello nazionale in 10 settori di competenza e in 5 macro regioni (Milano, Roma, Nord , Centro e Sud-Isole). In totale, sono state raccolte oltre 11.500 raccomandazioni valide. Mandico&Partners, lo studio dell’avvocato Mandico con sede in via Epomeo, a Napoli, è stato segnalato tra i migliori d’Italia nelle seguenti categorie: Bancario-Finanziario; Diritto di famiglia e successioni; Immobiliare. In Campania sono soltanto 9 gli studi legali citati e pochissimi a Napoli.

“Questo riconoscimento vale molto e ripaga del lavoro svolto in tutti questi anni”, spiega Mandico. “Significa che il nostro studio legale può diventare un’eccellenza non soltanto cittadina ma a livello nazionale. Ciò che ci gratifica maggiormente, è che a segnalarci come “Law Firm” sono stati soprattutto gli altri professionisti, studi legali e consulenti e, quindi, non solo la clientela a cui abbiamo offerto i nostri servizi. Molti degli studi inseriti nella statistica sono realtà consolidate da generazioni, con incarichi da multinazionali, banche e assicurazioni. Per cui mi fa piacere rilevare che Mandico&Partners, da me guidato, con un’esperienza ultra ventennale, che ha iniziato a rappresentare piccole e medie imprese o privati e famiglie, si vede oggi inserito nell’elenco con altri nomi altisonanti dell’avvocatura italiana. Tutto, non ci rende migliore di altri avvocati, ma di certo è il segnale che, l’approccio umano, le tecniche negoziali di transazione e l’impegno nel sociale, sono le nostre armi vincenti”.

Sposata, due figli, l’avvocato Mandico ha saputo mettere in piedi negli anni uno studio legale che si avvale di tre sedi a Napoli, Roma e Milano ed è composto da avvocati, commercialisti, revisori contabili, advisor, consulenti immobiliari, consulenti del credito, consulenti Adr merci pericolose. “Abbiamo dimostrato che con volontà, aggregazione, apertura ad altri professionisti specializzati con cui creare sinergie e investimenti nel digitale e soprattutto nella continua formazione, si possono ottenere dei risultati incredibili, che all’inizio della nostra carriera potevamo soltanto sognare”.