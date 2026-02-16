La narrigine… come origine del valore

di Annamaria Spina

Ogni impresa nasce due volte… la prima come “nucleo”, la seconda come “storia condivisa”.

Prima della strategia, prima del business plan, prima dei mercati, esiste uno spazio originario che decide il senso, la coerenza e la direzione di tutto ciò che seguirà. A questo spazio ho dato un nome… “Narrìgine”.

La Narrigine non riguarda il modo in cui l’impresa si racconta… riguarda il motivo per cui esiste prima di raccontarsi. Non è una tecnica di comunicazione e non è una formula di marketing, è il principio generativo che precede ogni scelta economica. Non coincide con ciò che l’impresa racconta ma con ciò che rende quel racconto inevitabile, è il terreno da cui emergono decisioni, investimenti, innovazioni.

Il termine nasce dall’unione di “narri” radice di narrare, e “gine” come origine, principio generativo. Non indica il racconto… indica l’origine del racconto. Non descrive la storia… determina quale storia può esistere.

Per comprenderla davvero occorre evitare un equivoco frequente. Non è storytelling, perché lo storytelling è l’espressione visibile di qualcosa che viene prima. Non è mission, perché la mission è ciò che l’impresa fa in un determinato tempo storico. Non è vision, perché la vision è una proiezione futura. Non è obiettivo, perché l’obiettivo è misurabile e circoscritto. La Narrigine è ciò che rende coerenti mission, vision e obiettivi… è la matrice che impedisce loro di contraddirsi.

Se lo storytelling è il film che mostriamo al mondo… se la mission è il cammino e la vision la vetta… la Narrigine è il terreno stesso da cui nasce la montagna. Senza terreno non esistono cammino, vetta o scala.

La Narrigine precede ogni parola, ogni comunicazione, ogni immagine di brand, è il principio originario che struttura il senso di un’impresa… il filtro attraverso cui decide cosa ha valore. Un’impresa non cresce perché comunica bene… cresce perché possiede un nucleo coerente che rende inevitabile ogni scelta. Le imprese non falliscono per cattivo marketing… falliscono quando il loro nucleo originario è fragile. Quando la Narrigine vacilla, ogni racconto diventa artificiale, ogni prodotto perde significato, ogni promessa si svuota.

Il mercato percepisce questa incoerenza prima ancora che venga formalizzata nei bilanci. La fiducia, che è il vero capitale raro, nasce da una coerenza strutturale tra ciò che l’impresa è e ciò che fa. Quando questa coerenza si rompe, il valore si erode anche in presenza di dati apparentemente positivi.

La Narrigine non è dunque un concetto poetico… è un criterio di selezione strategica. Prima di investire, prima di lanciare un nuovo prodotto, prima di entrare in un nuovo mercato, la domanda dovrebbe essere una sola… è coerente con il nostro nucleo originario. Se la risposta è incerta, il rischio di dispersione aumenta.

La Narrigine agisce come filtro economico preventivo. Riduce la probabilità di scelte opportunistiche, limita l’effetto moda, protegge dall’innovazione incoerente. Non elimina il rischio d’impresa… ma riduce il rischio di tradimento identitario. È proprio in questo che si misura la vera “eleganza economica”… la capacità di trasformare un’origine intangibile in valore tangibile.

Alcuni esempi rendono evidente questo meccanismo. La Narrigine di Lego non era vendere mattoncini… era costruire creatività. Questo ha permesso l’espansione nel digitale, nei videogame, nei film, senza perdita di coerenza. Il prodotto cambia… il nucleo resta.

La Narrigine di Netflix non era distribuire film… ma rendere l’esperienza narrativa personalizzata e accessibile. Il passaggio da piattaforma di distribuzione a produttrice di contenuti originali non è stato una deviazione… è stata una conseguenza coerente.

La Narrigine di SpaceX non è costruire razzi… è rendere possibile la colonizzazione multiplanetaria. Questo principio ha attratto capitale, talento tecnico e consenso culturale prima ancora dei risultati economici.

Il mercato non valuta solo dati o algoritmi… reagisce alla coerenza delle storie. E dentro ogni storia c’è una Narrigine. Quando un’impresa crea valore sostenibile, non è il prodotto o la strategia a renderlo possibile… è il principio originario che ha già deciso la storia possibile. Tutte le scelte, tutti gli investimenti, ogni innovazione sono la traduzione tangibile di un nucleo.

In economia la vera rarità non è il profitto… bensì la Narrigine. Il profitto può essere replicato… la coerenza originaria no, con essa l’impresa diventa irripetibile e il brand si plasma in un’identità riconoscibile e concreta.

Se un progetto non è coerente con il nucleo originario, non potrà generare valore autentico, potrà generare risultati nel breve periodo… ma non capitale stabile. In questo senso la Narrigine diventa uno strumento di analisi economica. Prima di investire, si verifica se ciò che si vuole fare è coerente con il nucleo dell’impresa, è una scrematura preventiva che riduce la dispersione di risorse e limita il fallimento strategico.

Le aziende che coltivano consapevolmente la propria Narrigine non inseguono le mode del momento… sono le mode a seguire loro. Questo principio diventa motore di innovazione sostenibile… perché l’innovazione non nasce dall’opportunismo ma dalla continuità.

Se pensiamo al capitale economico tradizionale, esso si misura in contanti, asset, proprietà… la Narrigine è invece un capitale osservabile indirettamente. Determina la coerenza delle decisioni, la fedeltà dei clienti, la reputazione del brand, la resilienza nei momenti di crisi, non serve solo per decidere cosa comunicare… serve per decidere cosa fare. È un orientamento interno che allinea mission, vision e obiettivi… mantenendo l’impresa irripetibile e credibile.

Un’impresa che conosce la propria Narrigine non insegue le mode… diventa riferimento. Non reagisce soltanto al mercato… lo orienta.

“Non è il dato che muove l’economia… è la storia che le persone credono del dato”.