La Nato compie 75 anni, l’ambasciatore Usa Markell ricorda le basi di Napoli e Roma: Italia alleato fondamentale

“Buon 75esimo anniversario, Nato! In questo giorno di 75 anni fa, a Washington, DC, 12 paesi, fra cui gli Stati Uniti e l’Italia, diedero vita all’alleanza di maggior successo e più duratura della storia. I nostri popoli sono più sicuri grazie alla Nato. L’Europa e il mondo sono più sicuri, più prosperi e più democratici”. Così l’ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell, in un discorso rilanciato dalla sede diplomatica su X. “L’Italia è stato un alleato essenziale fin dalla fondazione, guidando operazioni importanti come la Nato Mission Iraq e la Kosovo Force”, ha detto Markell, aggiungendo che “l’Italia ospita anche il Joint Force Command di Napoli, l’hub della Nato per il Sud e il Nato Defense College di Roma”.

“Siamo grati per il costante impegno dell’Italia a favore della sicurezza di tutti i 32 membri dell’Alleanza. Con l’adesione della Finlandia e della Svezia la Nato è più grande, più forte e più unita che in qualsiasi altro momento dei suoi 75 anni di storia”, afferma l’ambasciatore Usa a Roma, Jack Markell. E ancora: “I cittadini italiani e statunitensi sono più sicuri grazie alla Nato. L’Europa e il mondo sono più sicuri, più prosperi e più democratici”.