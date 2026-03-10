La nave da guerra britannica Dragon salpa verso il Mediterraneo

“Per rafforzare difese Gb nella regione”

Portsmouth (Inghilterra), 10 mar. (askanews) – La nave da guerra britannica Hms Dragon è salpata da Portsmouth, nell’Inghilterra del Sud per il Mediterraneo orientale, con l’obiettivo di “rafforzare le difese britanniche nella regione”, e proteggere Cipro, nel contesto del conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran.La partenza del cacciatorpediniere Type 45 dal suo porto di Portsmouth avviene il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la guerra, iniziata il 28 febbraio, finirà “presto” e ha criticato la posizione del premier britannico Starmer: “Avrebbe dovuto aiutare”, ha detto, aggiungendo che gli Usa non ne hanno più bisogno.