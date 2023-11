La nave di Emergency soccorre 21 persone in zona SAR libica

Provengono da Gambia, Siria e Congo, diretti a Marina di Carrara

Roma, 20 nov. (askanews) – Lunedì 20 novembre la nave Life Support di Emergency ha effettuato il salvataggio di 21 persone in acque internazionali nella zona SAR libica. La barca in difficoltà è stata individuata direttamente dallo staff presente sul ponte di comando della Life Support. I naufraghi si trovavano a bordo di un piccolo gommone nero ed erano partiti da Zawiya in Libia, come spiega il capo missione Emanuele Nannini.Le persone soccorse, tra cui un minore non accompagnato, provengono da Gambia, Siria e Congo.La Life Support ha poi ricevuto l’assegnazione del porto di Marina di Carrara come porto di sbarco. L’arrivo è previsto per giovedì mattina.