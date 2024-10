La nave militare Usa intercetta i missili iraniani

Le immagini dell’azione nel Mediterraneo dei cacciatorpediniere

Milano, 2 ott. (askanews) – La Marina degli Stati Uniti ha diffuso filmati che mostrano i cacciatorpediniere lanciamissili USS Cole (DDG 67) e USS Bulkeley (DDG 84) intercettare diversi missili balistici iraniani in difesa di Israele. I video sono stati girati nel Mediterraneo orientale l’ ottobre 2024. Secondo la Marina, i cacciatorpediniere erano di stanza nella regione come parte delle forze navali statunitensi in Europa/Africa in previsione del lancio di missili e, secondo quanto riferito, diversi missili sono stati intercettati con successo.