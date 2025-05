La nave Vespucci a Napoli, in 33 mila visitano il Villaggio IN Italia

Grande successo di pubblico per la 13ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Sono oltre 33.000 le persone che a Napoli hanno visitato il “Villaggio IN Italia” e la nave scuola della Marina Militare; più di 29.000 sono coloro che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo. Tra gli eventi che hanno contribuito al successo della tappa, l’arrivo della maglia rosa Mads Pedersen insieme a una delegazione del Giro d’Italia, capitanata dall’amministratore delegato Rcs Sport Paolo Bellino, dal direttore del Giro Mauro Vegni e dal campione Vincenzo Nibali; l’incontro con l’artista scultore italiano contemporaneo Jago che al Villaggio IN Italia si è raccontato al pubblico di Napoli, città che ha scelto per il suo studio-museo. Nel corso della sosta i visitatori hanno potuto ammirare il modello in bronzo della sua opera scultorea “La David” che ha accompagnato l’Amerigo Vespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale. Grande successo anche per l’apertura al pubblico del set della fiction Mare Fuori (coprodotta da Rai Fiction e Picomedia) presso la base navale della Marina Militare, visitato da oltre 1.000 persone che hanno avuto anche la possibilità di incontrare i protagonisti. Distribuito su una superficie di più di 10.000 metri quadri, anche a Napoli il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Spa e Ninetynine. La tredicesima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 1.300 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 22 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 1,5 milioni di interazioni e la creazione di oltre 21.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola “meraviglia”. Dati che confermano il ‘fenomeno Vespucci’ già consolidato nel corso del tour intercontinentale