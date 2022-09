La neonata ‘super piuma’ che pesava 390 grammi salvata dai medici del Fatebenefratelli di Napoli

Negli ultimi anni, i progressi dellaconsentono di salvare un maggior numero di neonati in epoca sempre più precoce, e la vitalità del neonato, per quanto estremamente prematuro, impone al medico l’assistenza e le cure che ne conseguono. La vita è straordinaria e spesso regala esperienze commoventi, proprio come questa raccontataci dal dottor, direttore Uoc Pediatria Neonatologia, direttore Uoc Pediatria Neonatologia dell’Ospedale Buon Consiglio“Dottor De Bernardo, grazie alla sua competenza e al prestigio della sua equipe, coronare il sogno di una maternità ,di un esserino di 390 grammi come è stato reso possibile? Ci spieghi questo miracolo della vita”, gli ha chiesto il giornalista(l’intervista sarà trasmessa su, nella rubricasul digitale terrestre, Canale 95, e su www.caprievent.it ). “Si tratta di un caso interessante, e a prescindere dall’aspetto clinico, è soprattutto un caso umano, in quanto – ha risposto il medico – arriva nel pronto soccorso della gravidanza a rischio del Fatebenefratelli, una signora alla 25esima settimana di gestazione con un feto molto più piccolo per la sua età gestazionale, con un peso stimato al di sotto dei 400 grammi. Tutto ciò innesca un sistema di sorveglianza, in quanto per la nostra legge italiana , nascere sotto i 400 grammi e prima delle 23 settimane, è una nascita che va assolutamente sorvegliata, perché molto spesso questi bambini non riescono a sopravvivere e, necessitano di cure che possono diventare eccessive”. “Conseguentemente – ha aggiunto lo specialista -, l’équipe come ‘primo movens’ ha la necessità di un impatto emotivo, valutare o meno se c’é la possibilità di poter sopravvivere a una nascita così estrema. Quindi, grazie alla nostra organizzazione tra ostetricia, ginecologia, neonatologia e soprattutto la terapia intensiva neonatale, con un staff medico d’eccezione, riusciamo ad intervenire. Ovviamente, abbiamo la necessità di fare un briefing iniziale per i casi speciali, ma lasciatemi dire con enfasi che, si tratta di un caso super speciale! Ricordo perfettamente il momento in cui, con la dottoressa Colonna che ha assistito al parto e il ginecologo Buonomo presente nella parte ostetrica-ginecologica, di concerto si è deciso di farla nascere spontaneamente, in quanto non c’era come indicato, l’incombenza di un parto cesareo. E’ venuta al mondo una neonata estremamente piccola e vitale, da assistere adeguatamente e con cura”.