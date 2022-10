La Niaf celebra il suo 47° anniversario. Toscana regione d’onore del gala. Ecco gli italoamericani premiati

La Niaf (National Italian American Foundation)) celebra domani, sabato 29 ottobre, all’Omni Shoreham Hotel di Washington, il suo 47° anniversario. In mattinata, a partire dalle 9, nell’ambito del gala della Niaf, la Shro (Sbarro Health Research Organisation) – in collaborazione con il College of Science and Technology della Temple University, la Niaf e la Fondazione Giovan Giacomo Giordano -, ospiterà la Medical Conference dal titolo “Italian and American Perspectives on Cancer Care”. La conferenza verterà sulla collaborazione Italia-Usa nella ricerca sul cancro e sulle sfide legate all’obiettivo di garantire cure oncologiche alle comunità svantaggiate. Dopo l’introduzione del presidente della Shro, Antonio Giordano, direttore dell’Istituto Sbarro di Temple per la ricerca sul cancro e la medicina molecolare e del centro per la biotecnologia, interverrà Andrea Morrione, che dirige il programma Molecular Mechanisms of Cancer Signal Transduction nell’Istituto.

Quest’anno la Niaf ha scelto come”Region of Honor” la Toscana, culla della lingua italiana e del Rinascimento. Il Consiglio di amministrazione della Niaf è stato nella regione italiana per incontrare le autorità locali. “Siamo orgogliosi di collaborare con la Toscana” si legge in una nota della Fondazione all’indomani della visita. “I legami storici tra l’antica regione italiana e Stati Uniti – ha affermato il presidente della Niaf Robert E. Carlucci – sono intensi. Ho avuto l’onore di incontrare il presidente della Regione Eugenio Giani a giugno, e abbiamo discusso dell’importanza della partnership per promuovere scambi culturali. La Niaf non vede l’ora di promuovere la bellissima regione in America rafforzando al contempo le nostre connessioni storiche e le opportunità commerciali”. Seguendo la tradizione, l’Ambasciatore Peter F. Secchia ha visitato la “Regione d’Onore” e venti studenti universitari italoamericani hanno partecipato a un viaggio tutto compreso alla scoperta della Toscana.

La Niaf celebrerà anche sei italiani e italoamericani che si sono distinti “per i loro eccezionali risultati e per ruoli di leadership raggiunti nei rispettivi campi”. Essi sono il 70° Segretario di Stato americano Michael R. Pompeo in riconoscimento del suo servizio al Paese; il rappresentante Bill Pascrell, membro del Congresso al servizio del 9° distretto congressuale del New Jersey e copresidente e decano della delegazione congressuale italoamericana; Giada De Laurenti, personalità televisiva vincitrice del premio Chef & Emmy, nota per la sua serie vincitrice del premio Emmy Everyday Italian on the Food Network; Jason Castriota, designer automobilistico, stratega, innovatore e rivoluzionario visionario; Ornella Barra, pioniere nel settore farmaceutico e Chief Operating Officer per la divisione International di Walgreens Boots Alliance; Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild & Co, presidente di Giuliani S.p.A e presidente dell’AC Milan, una delle principali squadre di calcio italiane e vincitrice del campionato di Serie A 2022.

Inoltre Giada De Laurentiis curerà il menu del 47° Galà della NIAF ispirato alla cucina toscana.

A condurre l’evento sarà la giornalista Maria Bartiromo, membro del consiglio di amministrazione della NIAF, anchor e global markets editor per FOX Business Network e FOX News Channel; e Joe Piscopo, uno dei comici più famosi d’America ed ex star del Saturday Night Live.