La Niaf piange la scomparsa di Peter F. Secchia, ex ambasciatore degli Stati Uniti

La National Italian American Foundation piange la scomparsa dell’ex ambasciatore statunitense Peter F. Secchia. Il diplomatico, si legge in una nota diffusa dalla Niaf, “era un caro amico e generoso benefattore della Fondazione, al quale si deve l’istituzione del programma Voyage of Discovery” della stessa Niaf.

“L’ambasciatore Peter Secchia – ha affermato Patricia de Stacy Harrison, presidente della Fondazione – ha servito questo paese con onore e non ha mai dimenticato la sua eredità italiana. Grazie al suo impegno e al finanziamento delle sovvenzioni dell’Ambasciatore Peter F. Secchia, Voyage of Discovery attraverso la Niaf, ha cambiato la vita di centinaia di giovani consentendo loro di connettersi in modo significativo alla loro eredità. La sua eredità vivrà a beneficio delle generazioni attuali e future. Estendiamo le nostre preghiere e le nostre condoglianze alla sua famiglia”.

“Mentre prestava servizio come Ambasciatore degli Stati Uniti nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino sotto il presidente George H.W. Bush (1989-1993) – prosegue il comunicato -, l’ambasciatore Peter F. Secchia è entrato in contatto con innumerevoli studenti universitari che erano in viaggio per l’Italia per la prima volta. Assistendo alle loro reazioni, è stato profondamente commosso dallo sguardo che ha visto sui volti di tanti giovani studenti italoamericani quando hanno sperimentato per la prima volta ciò che l’Italia ha da offrire. Nel 1999, riconoscendo l’impatto permanente che un viaggio in Italia ha avuto sulle identità di questi studenti, l’Ambasciatore Secchia ha proposto che la Niaf creasse un programma per inviare 40 studenti italoamericani, di età compresa tra 18 e 23 anni, nel loro primo viaggio in Italia. Nel 2000, la Niaf, con il sostegno finanziario dello stesso Ambasciatore Secchia, ha lanciato l’Ambasciatore Peter F. Secchia Gift of Discovery Program. Il programma è iniziato con quattro viaggi per studenti italoamericani nell’Italia settentrionale o meridionale per aiutarli a legare con il paese dei loro antenati, coltivare un più profondo apprezzamento per le loro radici e creare il desiderio di preservare e proteggere il loro patrimonio per le generazioni a venire.

Oltre a inviare studenti italoamericani in Italia, nel suo primo anno, la Niaf e l’Ambasciatore Secchia hanno finanziato un viaggio per un gruppo di 40 studenti italiani in città degli Stati Uniti come New York, Washington, D.C., Philadelphia e Providence, RI. Durante questo viaggio, gli studenti italiani hanno imparato a conoscere il profondo

impatto che gli italoamericani hanno avuto negli Stati Uniti dall’arrivo dei primi immigrati italiani. Il viaggio è diventato immediatamente uno dei programmi più popolari e competitivi della Niaf.

Nel 2007, il viaggio annuale è stato ribattezzato “Voyage of Discovery”. Esso prevede incontri con imprenditori italiani e funzionari governativi ed escursioni culturali.

Nel 2013, la Niaf ha iniziato a incorporare un giorno di servizio nell’itinerario per fornire agli studenti l’opportunità unica di restituire al paese dei loro antenati.

Nel 2019, per celebrare il 20° anniversario dall’inizio del Voyage of Discovery, l’Ambasciatore Secchia ha generosamente impegnato altri $ 1,5 milioni per garantire la prosecuzione futura dei programmi.

Una celebrazione speciale in onore del 20 ° anniversario del Voyage of Discovery si è svolta durante il 44 ° Anniversary Gala Weekend, a cui l’Ambasciatore Secchia ha partecipato a Washington, DC Prima del Gala. La Niaf ha ospitato un ricevimento dove quasi 100 allievi del programma hanno potuto incontrare Ringrazio l’Ambasciatore Secchia, che ha reso possibile il loro primo viaggio in Italia.

Quindi, durante il gala del 44 ° anniversario, la Niaf ha condiviso un video toccante sulla vita e sui contributi dell’Ambasciatore Secchia alla Fondazione, insieme alle testimonianze degli allievi del programma. In seguito, l’ambasciatore Secchia disse: “Li ho sentiti raccontare come si sono innamorati della loro antica civiltà … Ci sono stati sette matrimoni tra persone che si sono incontrate durante il viaggio”. Sorrise mentre aggiungeva: “Non sono sicuro che sia questo lo scopo del viaggio, ma potremmo ottenere alcuni nuovi membri da esso.” Concluse le sue osservazioni riflettendo sull’impatto del programma: “Le lettere che ricevo e le lacrime che vedo quando le persone parlano, ne valgono la pena. Dare è piacevole. ”

Ad oggi, più di 800 studenti hanno potuto conoscere l’Italia grazie al contributo dell’Ambasciatore Secchia al programma Voyage of Discovery.

L’ambasciatore Secchia ha anche fatto parte del Consiglio di amministrazione della Niaf dal 1994 al 2000. A metà degli anni ’90, l’ambasciatore ha acquistato i diritti di denominazione per la sede della Niaf a Washington, D.C., che ora è chiamata Ambasciatore Peter F. Secchia Building in suo onore. Oltre al suo servizio pubblico, l’ambasciatore, un residente di lunga data di East Grand Rapids, Michigan, era noto per le sue attività filantropiche e di beneficenza.La National Italian American Foundation sarà sempre per sempre profondamente grata all’Ambasciatore Secchia per il suo impegno nei confronti della futura generazione della comunità italoamericana”.

