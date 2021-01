La Niaf promuove il cinema italo-americano. Russo Brothers Italian American Film Forum, via al bando

Anche quest’anno il Russo Brothers Italian American Film Forum ha bandito il concorso per Borse di studio dedicate ad artisti che vogliano – attraverso un film – esplorare l’esperienza e l’identità italo-americana. L’iniziativa dei due fratelli registi, Anthony e Joe Russo, è promossa in collaborazione con l’Italian Sons and Daughters of America e la National Italian American Foundation, di cui i fratelli Russo sono membri permanenti.

Giunto al suo quinto anno, il programma assegna ogni anno borse di studio di 8 mila dollari ad una produzione per lo schermo – documentario, fiction, film – che evidenzi uno o più aspetti che caratterizzano l’esperienza italo-americana. Il bando è aperto a tutti, dunque non è destinato solo a giovani italo-americani.

Anthony e Joe Russo sono registi assai noti negli Usa avendo diretto le serie televisive Community e Arrested Development, oltre a essere autori di successi mondiali: come Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Infinity Guerra (2018). Uno dei loro film più recenti, Avengers: Endgame (2019) è diventato il primo film di supereroi a incassare più di 2,8 miliardi di dollari ed è il film con il maggior incasso in tutto il mondo fino ad oggi.

“Il numero di domande per le sovvenzioni del Film Forum aumenta in modo significativo ogni anno che passa”, hanno affermato Anthony e Joe Russo. “Siamo rimasti incredibilmente colpiti dalla qualità e dalla creatività dei film presentati in passato e non vediamo l’ora di quelli che faranno parte del programma di quest’anno”.

Dunque, le iscrizioni si chiuderanno il 1° marzo alle 23.59.

Il modulo per iscriversi è disponibile qui.