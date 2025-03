La Niña presenta “Furèsta” all’Officina Pasolini: un viaggio sonoro tra Napoli e il futuro

Tradizione e nuove sonorità che attraversano il Mediterraneo, fino a raggiungere il Brasile in due imperdibili appuntamenti all’insegna della musica italiana e internazionale il 26 marzo e 27 marzo a Officina Pasolini, Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.

Si comincia mercoledì 26 con la cantautrice, musicista e performer partenopea LA NIÑA per la presentazione del suo nuovo album FURÈSTA, in uscita il 21 marzo per BMG, anticipato dal singolo estratto Guapparìa. Il disco, dall’impianto corale, affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare napoletana, offrendo una visione che mescola heritage e innovazione, senza mai perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di Napoli.

Ispirata dalla potenza che la musica ha sempre avuto nel raccontare e celebrare le comunità, LA NIÑA, progetto solista di Carola Moccia, mette da parte l’espressione individuale per dare spazio all’arte come mezzo di comunicazione universale e intraprende un percorso musicale che, partendo dall’essenza della città, prova a rispondere con amore e autenticità ai processi che oggi la consumano, impoverendone la terra, la cultura e l’immagine. Con una sensibilità unica – affiancata dall’autore, produttore e polistrumentista Alfredo Maddaluno – si fa portavoce delle urgenze collettive, canalizzando importanti messaggi in composizioni sonore estremamente ricercate, maestose ed evocative.

Classe 1991, LA NIÑA è pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Tra sperimentazione e ibridazione – utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli – la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Ha calcato il palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Big Mama, Gaia e Sissi, nella serata dei duetti con la cover del celebre brano Lady Marmalade. Dopo il grande successo del singolo TU con Franco Ricciardi, che ha raggiunto in poco tempo 17 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha pubblicato nel marzo del 2023 il suo primo album in studio, Vanitas. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie La voce che hai dentro, prodotta da Lucky Red per Paramount Plus, e ne cura parte della colonna sonora. Con Amazon Music ha lavorato alla realizzazione del musical La Notte delle Lumere e con Rai 2 allo show Bar Stella. Tra le sue collaborazioni musicali, spiccano quelle con Peppe Barra, M¥SS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK).

Giovedì 27, la giovane star della musica portoghese TIAGO NACARATO torna, in compagnia di CAINÃ CAVALCANTE, chitarrista innovativo e simbolo della nuova generazione musicale brasiliana.

L’occasione è la presentazione di Beira Mar, il nuovo EP che segna la collaborazione tra il cantautore lusitano e l’acclamato musicista e compositore verdeoro, fondendo le tradizioni musicali di Portogallo e Brasile in un’unica esperienza sonora.

Il progetto dà nuova vita a brani immortali di icone della musica brasiliana come Caetano Veloso, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Marcelo Camelo, Noel Rosa, Zé Keti, Lupicínio Rodrigues, O Garoto, Haroldo Barbosa, mantenendo intatta l’essenza delle composizioni originali, ma reinterpretandole con freschezza e originalità. L’EP include anche un omaggio alla poetessa portoghese Florbela Espanca, le cui parole prendono vita nella canzone Perdidamente, composta da João Gil.

Tiago Nacarato, cresciuto circondato dalla musica brasiliana, grazie alle sue radici familiari e alla sua profonda passione per l’MPB, ha visto la sua carriera attraversare sia il Portogallo che il Brasile, mescolando la leggerezza della bossa nova con l’eleganza del jazz.

Cainã Cavalcante, invece, è una delle voci emergenti più promettenti della scena musicale brasiliana. Con collaborazioni con artisti leggendari come Yamandu Costa e João Bosco è apprezzato per la sua abilità nel navigare tra i vari generi, dal choro al jazz, con una tecnica e sensibilità interpretativa uniche. Con Beira Mar, i due artisti celebrano la connessione culturale tra i due paesi, dimostrando come la musica possa unire e trascendere i confini.