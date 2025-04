La Norimberga, storia ritrovata di una fabbrica di giocattoli. Si presenta il libro di Vincenzo Capuano

Venerdì 18 aprile, all’Archivio di stato di Napoli (ore 16,30) si presenta il libro di Vincenzo Capuano “La Norimberga – storia ritrovata di una fabbrica di giocattoli”. Con l’autore (docente di Storia del Giocattolo alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università Suor Orsola Benincasa) interverranno Candida Carrino, direttrice dell’archivio di Stato; Maurizio De Giovanni, scrittore; l’architetto Arcangelo D’Argenio figlio del disegnatore dei giocattoli de La Norimberga. A moderare l’incontro sarà il giornalista Paolo Romano.

Pubblicato dalle Edizioni Morghen con la prefazione di Candida Carrino, il volume narra la storia da romanzo che ha portato alla scoperta dell’origine di questa fabbrica di giocattoli di legno, che un tempo sorgeva a Terzigno, in provincia di Napoli e che oggi è famosa tra i collezionisti di tutta Europa. Scrive Vincenzo Capuano: “La storia dei giocattoli di legno è storia di classi dominanti e subalterne, storia di inarrivabili ricchezze e disperate povertà. Storia anche contemporanea, quindi, tra il giocattolo del mondo del Nord e quello dei tanti mondi del Sud, sui quali tutti, al Nord come al Sud, domina ormai incontrastata la plastica. Quella qui raccontata è la storia di una delle poche, grandi fabbriche di giocattoli del Sud d’Italia, forse l’unica nel suo genere, per la produzione di magnifici giocattoli di legno”.

Il volume, corredato da un ricco apparato fotografico (anche a colori) prosegue le pubblicazioni di pregio della casa editrice Edizioni Morghen, emanazione dello Studio Bibliografico Morghen, guidato dall’esperto Gabriele Barbone. La casa editrice prende il suo nome da Filippo Morghen, incisore fiorentino chiamato a Napoli da Carlo III di Borbone per la realizzazione dell’opera “Le Antichità di Ercolano” e grande illustratore della Napoli degli anni d’oro.