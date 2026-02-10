“La Notte dei Leoni”, il 26 maggio allo stadio Maradona il grande evento di calcio e solidarietà

Il 26 maggio 2026 lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà “La Notte dei Leoni”, un evento di calcio e spettacolo che vedrà in campo leggende del calcio italiano e internazionale e protagonisti del mondo dello spettacolo, uniti per una grande iniziativa solidale.

L’evento, con il Patrocinio del Ministero della Giustizia, sostiene la ristrutturazione del teatro del carcere minorile di Nisida, storico spazio donato da Eduardo De Filippo, e le attività della Fondazione Santobono Pausilipon.

La manifestazione gode inoltre dei patrocini del Senato della Repubblica, del Comune di Napoli, della F.I.G.C., del CONI della L.N.D. e della L.N.D. Campania.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 11.30, presso la Sala “Vadalà” del IV Reparto Mobile della Polizia di Stato (Via Monte di Dio, 31 – Napoli).

Alla conferenza interverranno: Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Calcio Attori 1971; Antonio Sangermano, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; Maurizio Agricola, Questore di Napoli; Luisa Franzese, Responsabile dell’istruzione di Napoli e Provincia; Giuliana Tambaro, consigliere federale Figc e vicepresidente vicario Figc Campania; Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Comune di Napoli; Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania; Flavia Matrisciano, Direttrice generale Fondazione Santobono-Pausilipon; Umberto Cristadoro, Presidente del CSV Napoli e delle Acli Napoli; Catello Maresca, Magistrato antimafia;

Sono stati inoltre invitati il Prefetto Michele Di Bari e l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante.

Presenti: il Direttore Generale della Nazionale Calcio Attori 1971 il Cavaliere Olivio Lozzi, il Presidente di Love Cup APS Alex Bucci, il Presidente di A.C.A.H. APS Francesco P. Russo.