La notte delle bombe: 30esimo anniversario della strage di Via Palestro

In occasione del trentesimo anniversario della strage di via Palestro a Milano, dove la notte del 27 luglio 1993 persero la vita dieci persone, tra cui tre vigili del fuoco (Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno), l’associazione Carlo La Catena, nata nel 1994 e presieduta da Nicola Perna, partecipa al ricordo delle vittime del dovere e chiede verità e giustizia.

A Milano sono in corso eventi e celebrazioni per ricordare chi è caduto sul campo per lo Stato, un’occasione anche per far luce sui tanti interrogativi inevasi.