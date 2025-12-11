“La notte” è il nuovo singolo di Frah Quintale: molto legato al brano

Milano, 11 dic. (askanews) – Dal 12 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “La notte”, il nuovo singolo estratto da “Amor Proprio”, l’ultimo album di Frah Quintale, uscito lo scorso 10 ottobre per Undamento/Warner Music Italia su tutte le piattaforme digitali. Il brano è accompagnato da un videoclip, disponibile da ora su YouTube.

Scritta da Frah Quintale e Golden Years – che ha anche prodotto il pezzo -, “La notte” rappresenta un tassello fondamentale del disco, una delle prime tracce ad essere state scritte e che hanno definito il sound dell’intero progetto.

Racconta l’artista: «”La notte” è un brano al quale sono molto legato. Se “Né oggi né domani” è un flashforward, questo lo considero il flashback del disco, la scintilla che ha acceso il processo di guarigione. È il racconto di una di quelle notti in cui non riesci a dormire, in cui senti un vuoto incolmabile, in cui hai solo bisogno di uscire e cercare delle risposte. Si dice che camminare stimoli le funzioni cognitive e aiuti a riorganizzare i pensieri e per me vagare senza meta è stato sicuramente una parte fondamentale per iniziare a ridefinirmi quando mi sono perso.»

Girato in notturna a Brescia, il videoclip – prodotto da 5e6 e diretto da Nicolò Bassetto – vede l’artista girovagare al buio tra scenari industriali sospesi e senza tempo. Tra angoli nascosti e giochi di luce, questi spazi vuoti e impersonali diventano metafora della ricerca, fra silenzi urbani e la costante presenza della luna e le stelle che “Senza di te […] non sono niente di che / Non sono niente di serio”.

“Amor Proprio” è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente. Scarica qui la cartella stampa completa di “Amor Proprio”.

Questo nuovo progetto discografico anticipa PALAZZETTI’26, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane e che riporterà l’artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. Prodotta da Live Nation, la tournée avrà inizio l’11 aprile 2026 dal PalaTerni di Terni (data zero) e proseguirà poi il 13 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Radio 105 è media partner del tour. I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.

Artista a tutto tondo, per questa importante occasione Frah Quintale ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà. Scarica qui le foto e video per uso social.

Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.