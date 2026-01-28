La Notte Viola: a Rimini danza, hip hop e cinema per la ricerca sull’epilessia

di Massimiliano Craus

Una volta tanto la danza si fa portavoce di uno spettacolo e di un palcoscenico ben diversi da quelli consueti. Non più tavole e tutù, né scarpette da punta o crew impegnate a spron battuto. Stavolta Tersicore si sveste dell’aulica figura di musa ispiratrice e lancia un messaggio di speranza, informazione e solidarietà a sostegno della ricerca sull’epilessia. Tutto questo sul palcoscenico de “La Notte Viola”, al via sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21.00, al Teatro Tarkovskij di Rimini.

L’impegno di Mondo Rec e i numeri dell’epilessia

L’evento è particolarmente atteso dalla direzione artistica di Mondo Rec, impegnata a tutto tondo con le giovani generazioni per favorire una maggiore sensibilità e consapevolezza sul tema dell’epilessia, una malattia ancora poco conosciuta che, solo in Italia, colpisce oltre cinquecentomila persone.

Ospite d’onore Letizia Arnò

Ospite d’onore della serata sarà la giovane attrice Letizia Arnò, protagonista al cinema accanto a Checco Zalone nel film campione d’incassi “Buen Camino”. L’attrice si racconterà al pubblico in una piacevole intervista e riceverà il Premio Rec per aver saputo rappresentare con efficacia l’universo giovanile sul grande schermo.

Musica, testimonianze e giovani talenti

Non mancheranno momenti di intrattenimento con i giovani artisti di REC, tra cui la teen band Neida, oltre a testimonianze dedicate alla malattia e alle cure sperimentali attualmente in corso.

Presente anche il Coro Voci Bianche Rimini, diretto da Elvira Massani, insieme a numerosi ballerini e ballerine hip hop.

Il contest nazionale hip hop

“La Notte Viola” diventa anche un vero e proprio contest nazionale di danza: sei crew, provenienti da tutta Italia, si sfideranno con coreografie a tema libero, unendo la propria arte a un importante progetto di solidarietà.

I giudici d’eccezione

Tre i giudici chiamati a valutare le performance: Marco Piampiani, in arte MeP, ballerino, maestro e coreografo di hip hop e breaking, fondatore della Oregon Tape Crew e presidente di Spazio Hip-Hop – Zona14; Francesca Brunello, atleta agonista e campionessa di pattinaggio artistico, campionessa italiana di danza acrobatica; Federico Mei, in arte Marracico, ballerino e b-boy attivo dal 2006, membro della 414 Crew e della Oregon Tape Crew, che ha portato la breakdance al Giubileo 2026 davanti a Papa Leone XIV.

Cinema, bullismo e Rec Film Festival

La serata sarà anche l’occasione per presentare il nuovo film sul bullismo realizzato da Mondo Rec, ambientato in Romagna e in parte nel comune di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, dal titolo “Il cielo che si spegne nel mare”. Una pellicola intensa, ispirata a storie vere, che racconta il dramma della violenza fisica e psicologica in età giovanile.

Nel corso dell’evento saranno inoltre annunciati i titoli delle opere selezionate per la nuova edizione del Rec Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori, in programma a Rimini dal 7 al 10 maggio 2026.

Solidarietà e ingresso a offerta libera

L’ingresso in teatro è a offerta libera, interamente devoluta all’Associazione Italiana Epilessia, pronta a beneficiare dell’“effetto wow” tipico dell’hip hop, come voluto da Mondo Rec già dallo scorso anno.

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma de “La Notte Viola” è possibile consultare il sito ufficiale: www.mondorec.it/la-notte-viola-2026