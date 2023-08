La nuova collezione di abbigliamento Scrambler negli store Ducati

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – La nuova collezione abbigliamento Scrambler è disponibile nelle concessionarie e nello store online Ducati. La capsule collection Milestone combina l’identità iconica che da sempre contraddistingue il brand con un design colorato e moderno che sottolinea i concetti di autenticità, innovazione stilistica e lifestyle. La nuova linea, composta da giacche uomo e donna con protezioni in tessuto soft-shell, guanti e casco jet Arai, si integra perfettamente con i capi più casual a marchio Ducati, come i jeans tecnici e le giacche in pelle dal sapore spiccatamente cittadino. Più evoluta e divertente che mai, questa collezione è perfetta per attraversare la giungla urbana e oltrepassare i propri confini. L’abbigliamento della capsule collection Milestone è infatti caratterizzato da uno stile casual, outdoor e contemporaneo, per un uso sia in moto che quotidiano. Tra le principali novità la giacca in tessuto SCR62 Milestone, prodotta da Spidi per Ducati, che rappresenta il perfetto mix di comfort e praticità in pieno stile Scrambler Ducati. Disponibile nella versione uomo e donna, è caratterizzata dall’esterno in tessuto softshell a 3 strati con membrana antivento e traspirante e micropile interno per il massimo comfort termico. L’interno è costruito da una fodera in rete di poliestere indemagliabile e ad alta dispersione di sudore e da un giubbino termico staccabile ed utilizzabile separatamente, che rende il capo perfetto per l’utilizzo in città anche una volta scesi dalla sella

Essendo dotata anche di protezioni su spalle e gomiti e predisposta per l’inserimento del paraschiena, questa giacca risulta perfetta per una gita fuori porta. L’elevata versatilità è sottolineata anche dal particolare design di questo capo in cui i colori – ispirati alla natura – si abbinano a molte versioni delle moto urbane in gamma. La giacca SCR62 Milestone è il capo ideale per vivere l’esperienza urbana con il look perfetto pensato dal Centro Stile Ducati. I guanti da moto Milestone SCR62, realizzati in tessuto elasticizzato e microfibra similpelle ad alta resistenza, hanno protezioni termoformate in poliuretano sulle nocche e chiusura regolabile con Velcro. Il cinturino antiscalzamento sul polso aumenta il comfort per consentire una maggiore aderenza. Il fit è morbido e comodo e i colori ispirati alla natura sono ideali per l’uso urbano.

Il casco Milestone , realizzato dal Centro Stile Ducati su base Arai, presenta un design minimal e sofisticato. E’ concepito per l’uso urbano, ma comunque adatto anche ad un utilizzo Touring. La calotta esterna è rigida e resistente e offre un’ottima protezione in caso di impatto. All’interno è presente una calotta brevettata in EPS a densità differenziate, caratterizzata da aree la cui compattezza varia a seconda della zona da proteggere. Oltre ad un’elevata protezione, il casco offre anche un ampio campo visivo, grazie alla visiera dotata di un sistema di apertura ad asse variabile. Il sistema di ventilazione e la forma naturale ed ergonomica della calotta favoriscono la stabilizzazione del casco alle alte velocità e la riduzione delle turbolenze, massimizzando il comfort e rendendo il casco perfetto anche per lunghe percorrenze. La collezione include infine un’ampia gamma Sportswear con cui esprimere ogni giorno la propria passione e indossare un’esplosione di colori: felpe e t-shirt per ogni occasione. Le novità dell’Apparel Scrambler sono disponibili presso la rete concessionarie della Casa di Borgo Panigale e online sul sito Shop.Ducati.com.

foto: ufficio stampa Ducati

(ITALPRESS).