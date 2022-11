La nuova Honda Civic e:HEV tra le sei finaliste di Autobest 2023

ROMA (ITALPRESS) – La nuova generazione di Civic e:HEV è l’ultimo modello di casa Honda ad essere incluso nella lista delle sei finaliste del prestigioso premio “Best Buy Car Of Europe” dell’edizione 2023 di Autobest. La berlina Full Hybrid è stata lanciata ad inizio anno e rappresenta la conclusione del percorso intrapreso dalla Casa di Tokyo verso l’elettrificazione di tutti i suoi principali modelli europei entro il 2022. Questa rappresenta la quarta candidatura per un modello Honda tra le finaliste di Autobest, la seconda consecutiva per Civic. Tra le precedenti finaliste troviamo HR-V nel 2016, Civic nel 2018 e Jazz nel 2021. Questo titolo viene assegnato da una commissione di 31 giudici, scelti tra i più influenti giornalisti automotive di tutta Europa, che ogni anno selezionano l’auto che rappresenta la migliore proposta per un’ampia percentuale di clienti europei.

La nuova Civic e:HEV ha ottenuto il consenso dei giornalisti, stabilendo nuovi parametri di riferimento per il suo design moderno e la sua capacità di regalare prestazioni coinvolgenti nel rispetto dell’ambiente. L’ultima generazione di Civic offre prestazioni esaltanti, con un design elegante e un comfort eccezionale, per una spaziosità ai vertici della categoria.

Il nuovo sistema e:HEV sviluppato appositamente per Civic, è stato progettato per offrire il massimo piacere di guida. Il propulsore Full Hybrid comprende una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza e due potenti motori elettrici compatti, abbinati a un motore benzina da 2.0 litri a iniezione diretta e ciclo Atkinson di nuova concezione. Il sistema e:HEV passa in modo costante e automatico tra le diverse modalità di guida per garantire una straordinaria efficienza senza mai rinunciare ad esaltanti e coinvolgenti prestazioni.

Gli interni di Civic e:HEV sono stati disegnati con particolare attenzione ai dettagli, ai colori ed ai materiali, per fornire la massima qualità ad ogni interazione o punto di contatto. Qualità che sono completate da una serie di tecnologie intuitive e opzioni di connettività, progettate per integrarsi facilmente nella vita quotidiana dei passeggeri. L’undicesima generazione di Civic è stata inoltre progettata con livelli di sicurezza superiori. Il rigido telaio, combinato all’avanzata gamma di sistemi per la sicurezza attiva Honda SENSING, agli 11 airbags e alla compatibilità con l’ultima generazione di seggiolini per bambini i-Size e Isofix, garantisce a tutti i passeggeri la protezione necessaria in caso di incidente.

foto: ufficio stampa Honda Auto Italia

(ITALPRESS).