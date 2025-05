La nuova impresa è “l’albero della vita”

di Annamaria Spina

Il nuovo concetto di impresa non può essere quello di un’entità rigida, costruita su gerarchie, competizione e logiche obsolete di profitto.

Ethi-call riscrive il concetto di azienda, trasformandola in un organismo vivente, un sistema armonico in continua evoluzione e il suo “DNA” è “l’albero della vita”.

L’azienda del futuro non può essere una macchina, destinata solamente a consumare e produrre, ma un ecosistema che respira, cresce e genera valore autentico.

Sulla base di questo presupposto, il suo modello non è la piramide gerarchica, né l’organizzazione standardizzata, ma l’albero che, come in natura, ha le sue leggi di equilibrio, interconnessione e rigenerazione.

Le “Radici” sono il fondamento invisibile ma essenziale. Senza radici solide, un’impresa non può sostenere la propria crescita e, per Ethi-call, le sue radici affondano in tre valori insostituibili :

RISPETTO: per le persone, l’ambiente e l’intelligenza collettiva;

STIMA: per il talento e il valore di ogni individuo, che è parte del sistema;

DIGNITA’: perché il vero lusso è lavorare e creare senza sfruttare, senza perdere umanità.

Queste “radici” danno stabilità all’intera impresa. Senza di esse il “tronco” e la “chioma” non potrebbero esistere.

Il “tronco”, contrariamente a quanto può apparire, rappresenta la struttura dinamica dell’azienda. L’impresa tradizionale è spesso un monolite immobile, incapace di adattarsi al futuro, per Ethi-call è diverso. Il suo “tronco” è solido ma vivo, capace di cambiare forma senza perdere la sua “essenza”, la sua “identità”.

Non c’è una gerarchia verticale, ma una struttura frattale: ogni parte riflette l’intero sistema. Non esiste competizione interna, ma cooperazione intelligente. Ogni membro dell’impresa è un anello di connessione, non un ingranaggio isolato. Il “tronco” è la Governance etica e visionaria, che sostiene l’impresa ma la lascia libera di espandersi.

I “rami” aziendali, rappresentano l’evoluzione continua, l’adattabilità, la crescita e l’innovazione. Ogni ramo è un progetto aziendale che si sviluppa in modo organico. I team, non sono compartimenti stagni, ma nodi connessi che dialogano tra loro. Ogni nuova idea è un germoglio che può crescere, fiorire e dare “frutto”. Non c’è immobilismo, non c’è rigidità. C’è un’impresa che si espande in modo naturale, senza perdere la sua coerenza.

I “frutti” rappresentano il “profitto che nutre” il mondo. Nel vecchio modello economico, il profitto era l’unico scopo dell’impresa. Ma che senso ha un’azienda che cresce mentre il mondo si deteriora? Il vero valore di un’impresa non è solo il denaro che accumula, ma il benessere che genera. Ogni prodotto, ogni servizio, per Ethi-call, è un “ frutto” che nutre il mercato, senza impoverire il pianeta e l’umanità. Il solo profitto non è un fine, ma un mezzo per continuare a seminare e far crescere l’ecosistema.

Se il “complesso mercato del business” fosse un bosco, le imprese tradizionali sarebbero macchine che lo sfruttano, per Ethi-call, invece, l’impresa è come un albero che fa parte dello stesso ecosistema e quindi capace di fiorire e produrre frutti.

La “chioma”, rappresenta “l’eredità” che si propaga. L’impresa del futuro non vive solo nel presente: lascia un’eredità. L’albero della vita di Ethi-call ha una chioma ampia, che offre ombra e riparo a chi li circonda. Non si limita a creare valore economico, ma diffonde conoscenza e cultura imprenditoriale etica. Non cresce solo per se stessa, ma crea connessioni con chi condivide la sua visione. Ogni nuova impresa nata dal suo modello è un seme che porterà avanti il cambiamento. L’azienda non è più un’entità chiusa, ma un’idea che si espande, un codice genetico che si replica nel mondo.

Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, vorrei comunque piantare il mio albero di mele.

(Martin Luther King)