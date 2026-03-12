La nuova Inquisizione

Minaccia, termine dal significato univoco, fino a tempi ancora a memoria d’uomo, era appannaggio pressoché esclusivo della malavita.

Tale concentrazione attualmente non esiste più, quindi i relativi confini si sono allargati e chi opera all’interno degli stessi è stracolmo di delirio di onnipotenza. Gli Inquisitori che fecero morire tra le fiamme Giordano Bruno e molti altri, paragonati ai vari Torquemada attuali, fanno la figura di dilettanti allo sbaraglio. Premesso che quei predecessori operavano esclusivamente “in munere religioso” – non erano necessariamente specialisti di argomenti sacri – rimanevano o cercavano di farlo, degli accusatori irredenti e quindi abilitati a giustiziare quanti, a loro insindacabile giudizio, si fossero manifestati non consenzienti a agire secondo uno o più dettati della religione cattolica. Oggi non sono più personaggi di quel genere quanti hanno creato una deriva giustizialista, ma magistrati di ogni grado e competenza, che presumono spesso di poter agire fuori del dettato costituzionale. In più affermando, in perfetta malafede e, sovente, con ignoranza inammissibile, concetti che creano storture evidenti. Le stesse che qualcuno di loro si affanna a definire “errore giudiziario”, come se ciò fosse in grado di mutare la gravità dell’ interpretazione intuitu personae del dettato della Costituzione. Da tempo è ormai noto agli italiani che tra il Potere Legislativo, la politica, e quello Giudiziario, la magistratura, da tempo si sono aperte crepe profonde. Chi va a rimetterci sono gli italiani in toto che corrono il rischio concreto di finire dietro le sbarre perchè ritenuti superficialmente responsabili di aver infranto la Legge. Talvolta basandosi solo su improbabili e personalissime presunzioni. Il paradosso è ancora più evidente se si considera che, oltre al profondo divario tra i due poteri descritti innanzi, recita uno spettacolo a livello qualitativo ancora inferiore la discrasia oramai consolidatasi tra gli stessi giudici. L’Italia spesso è additata come Patria del Diritto e regolata dalla Costituzione più bella del mondo. Purtroppo quelle perle non daranno mai il meglio di esse stesse se prima non si risolve la singolare condizione che vede affiorare l’inquisitore quando si comincia a Gratt… are uno per uno per uno i componenti di quella Casta. Ogni riferimento, anche solamente accennato, non è puramente casuale.