La nuova Lancia Gamma sarà prodotta a Melfi dal 2026

TORINO (ITALPRESS) – La strategia di rilancio del marchio Lancia passa dallo stabilimento di Melfi. E’ qui che Stellantis ha annunciato di voler produrre la nuova Lancia Gamma a partire dal 2026, su piattaforma multi-energy Stla Medium, rafforzando il suo ruolo nella transizione verso la mobilità elettrica. La conferma è arrivata durante l’evento di presentazione della Rally 4, che si è tenuto a Balocco, per voce del Ceo di Lancia, Luca Napolitano: “Questo modello rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso il futuro. Incarna l’impegno del nostro marchio verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni – ha detto – Producendola nello storico stabilimento di Melfi, rafforziamo il nostro legame con la ricca eredità automobilistica italiana. La Gamma dimostrerà il meglio di ciò che Lancia rappresenta: innovazione, stile e una costante ricerca dell’eccellenza”.

Lancia Gamma sarà disegnata, progettata e sviluppata in Italia, oltre che prodotta nello stabilimento in Basilicata, dove nacque anche la seconda generazione della Ypsilon fra il 1995 e il 2003. Inaugurato nel 1994, nello stabilimento di Melfi attualmente si producono la Jeep Compass e la Jeep Renegade. Questo annuncio fa parte della più ampia strategia di rilancio del marchio Lancia, che prevede anche il rientro in Europa con una rete di oltre 70 concessionarie in sei Paesi tra cui Francia, Belgio e Spagna.

